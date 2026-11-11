Il suffit que le thermomètre baisse un peu pour que Ko et moi ayons deux définitions très différentes de « il fait frais ». Je lui laisse donc volontiers le dernier mot quand on reçoit une doudoune. Sur cette Columbia Amaze Puff à capuche, son verdict est assez simple. Elle la trouve vraiment chaude, elle adore le style et, en XS, la coupe tombe exactement comme elle aime. Il y a des tests où il faut creuser un peu pour savoir ce qui a plu. Celui-là a été vite réglé.

Du volume, mais une coupe qui tombe juste

Ko avait déjà une Columbia blanc crème, qu’on avait présentée dans notre article sur les doudounes Cloudview après les avoir emmenées à la montagne et en Corée. Ce qui lui plaît davantage avec l’Amaze Puff noire, c’est le côté moins streetwear. Le matelassage garde du volume, mais la longueur aux hanches et le noir mat donnent un rendu plus sobre. C’est le genre de veste qu’on imagine aussi bien avec un jean qu’avec une tenue un peu plus habillée.

Il y a aussi un truc tout bête qui fait la différence. Une doudoune peut être très jolie sur un cintre et prendre tellement de place une fois enfilée qu’on ne voit plus qu’elle. Ici, le volume fait partie du look et la coupe garde des proportions qui plaisent vraiment à Ko. C’est probablement ce qui explique le coup de cœur autant que la chaleur.

De vraies bonnes idées pour le froid

Le duvet fait le gros du travail côté chaleur. Columbia a aussi prévu des poches zippées doublées en polaire, des passe-pouces et un bas ajustable. Les poches doublées, c’est le genre de détail qu’on apprécie quand on sort sans gants. Plus inattendu, des sangles intérieures amovibles permettent de porter la veste sur le dos quand on a trop chaud.

On avait déjà vu une approche assez différente chez Columbia avec l’Endevour Mountain, la doudoune compressible que Ko avait emmenée dans les Vosges. L’Amaze Puff, elle, donne surtout envie d’en faire sa veste d’hiver de tous les jours. À 240 €, c’est un vrai achat. Dans le cas de Ko, la chaleur et surtout le plaisir de la porter font la différence.

Voir la Columbia Amaze Puff Femme en noir