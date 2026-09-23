Comment j’ai raté ma vie de Bertrand Santini et Bertrand Gatignol

Cet ouvrage, dans un petit format à l’italienne, de Bertand Santini et Bertrand Gatignol se découpe en deux parties : le visuel et le texte (de rien pour l’évidence !). Chaque double page est construite de la même manière : un petit texte à gauche (des fois juste un mot) et une illustration à droite.

Les dessins (plutôt simples et lisibles) vont faire grandir un petit garçon dans ce qui commence par une vie d’enfant qui semble assez solitaire et pauvre pour finir en tant que PDG d’une entreprise ! Le texte quant à lui décrit un garçon heureux dans sa vie et plein de rêves mais qui va devenir un adulte vaniteux, triste et seul. Et pourtant, le texte et l’image parle du même garçon. Comment cette double histoire est-elle possible ? Et bien c’est la très grande réussite de ce récit « jeunesse ».

Quand le lecteur adulte parcourt Comment j’ai raté ma vie, il se plonge dans la vie de ce garçon/homme et va lui-même se replonger dans ses souvenirs. L’innocence de la jeunesse qui rend capable de s’émerveiller devant tout et n’importe quoi ou encore de tout voir de manière incroyable. Et le passage à l’âge adulte avec tout ce que cela comporte : nouvelles responsabilités, ne plus pouvoir être tout le temps soit même, les plaisirs « futiles » (la Rolex à 50 ans …), … Bien loin des choses simples qui nous rendaient heureux quand on était enfant. Une ode (cinglante) à la simplicité qui va faire réfléchir au sens que l’on donne à notre vie …

Pour le lecteur plus jeune (à partir de 10 ans je pense), il n’y aura peut-être pas autant d’introspection, mais le fait de se rendre compte qu’être heureux ne passe pas par un chemin unique est aussi l’un des messages du livre.

J’ai rarement pris une aussi grande claque avec aussi peu de « moyens » ! Comment j’ai raté ma vie est une œuvre à lire et à avoir dans sa bibliothèque ! Je comprends facilement pourquoi Grasset Jeunesse a décidé de la remettre en avant quelques années après sa sortie initiale !

Merci aux éditions Grasset Jeunesse pour l’envoi du livre !

Fiche récap