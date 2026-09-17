Hotaru vit recluse auprès de son grand-père depuis la mort de sa mère et le départ de son père. Malvoyante, la jeune fille se considère comme un poids pour sa famille et ne semble entrevoir aucune place possible dans le monde extérieur. Sa rencontre avec les goze, des musiciennes aveugles parcourant les routes japonaises en chantant et en jouant du shamisen, vient soudain bouleverser cette résignation.

Ce premier tome utilise une héroïne et une quête initiatique assez classiques, mais les installe dans un cadre historique rarement exploré. La découverte de ces artistes itinérantes constitue immédiatement la principale singularité du manga. Kou Tosaya transmet suffisamment d’informations pour éveiller la curiosité sans transformer son histoire en cours magistral sur les traditions japonaises.

Une rencontre qui change tout

La force du récit tient d’abord à Hotaru. Son handicap ne sert pas uniquement à provoquer une émotion facile : il influence sa manière de se déplacer, de percevoir les autres et d’imaginer son avenir. La musique lui offre moins un remède miracle qu’une possibilité d’exister autrement. Son désir de devenir elle-même une goze se double également d’un espoir plus personnel, celui de retrouver un jour son père.

Le tome avance rapidement et sait créer quelques moments forts, notamment lorsque Hotaru découvre pour la première fois le chant et le shamisen. L’apprentissage qui se dessine promet un récit à la fois culturel et humain. Certains ressorts restent toutefois très balisés. L’orpheline mise à l’écart, la révélation d’une vocation et les obstacles disposés sur sa route appartiennent à une mécanique bien connue du manga initiatique. Quelques réactions familiales manquent aussi de naturel, notamment autour de la découverte et de la compréhension de sa cécité.

Un trait imparfait, mais déjà personnel

Visuellement, Goze Hotaru ne mise pas sur une accumulation de décors. Plusieurs cases laissent les arrière-plans au second plan, avec un trait parfois proche de l’esquisse. Ce choix peut donner une impression de dépouillement, mais il permet aussi de concentrer le regard sur les visages et les émotions. Les expressions sont nuancées, le découpage fluide et les séquences musicales dégagent une douceur qui compense les passages plus sombres.

Tout n’est pas encore totalement maîtrisé dans cette entrée en matière. Le mélange entre sensibilité historique et codes plus appuyés du récit d’apprentissage ne fonctionne pas toujours avec la même finesse. Le sujet possède peut-être même davantage d’originalité que son traitement à ce stade. Reste que la série est courte — trois tomes — et que ce premier volume installe efficacement sa trajectoire.

Avec son univers méconnu, son héroïne attachante et son atmosphère délicate, Goze Hotaru réussit son démarrage. Ce n’est pas encore un coup de cœur incontestable, mais c’est une proposition suffisamment singulière pour donner envie d’écouter la suite du voyage.

Merci aux éditions Crunchyroll pour l’envoi du livre !

Fiche récap