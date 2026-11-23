Dans Hantise, les sauveurs explorent des pièces plongées dans le noir pour retrouver et libérer des médiums possédés. Avec Malédiction, un sauveur peut à son tour devoir éteindre son écran et se mettre à suivre une consigne franchement étrange, alors que les autres comptaient sur lui pour faire avancer l’exorcisme. Cette extension de GRRRE Games nécessite le jeu de base. Elle ajoute aussi une variante qui permet de jouer sans maître de cérémonie attitré, et c’est celle qui me paraît changer le plus la soirée.

Que se passe-t-il quand un sauveur est maudit ?

Les cartes Malédiction se mélangent aux paquets Sauveur et Possédé. Si vous en piochez une, vous partez avec le groupe correspondant à votre rôle. Une fois l’expédition lancée, vous coupez votre lumière et vous vous en tenez à la consigne de la carte. Vous ne pouvez alors libérer personne. Deux malédictions, réservées aux parties d’au moins dix joueurs, peuvent même bloquer les sauveurs.

Ça change surtout ce que le groupe peut attendre de chacun. Un médium qui devait aider peut passer la manche à perturber l’expédition, et les autres se retrouvent à faire avec moins de monde. Si c’est la variété des missions qui vous intéresse, la boîte contient aussi 30 cartes Sauveur, 30 cartes Possédé et 10 cartes Tourment supplémentaires. On peut les mélanger aux paquets de base et garder le déroulement habituel de la cérémonie.

Un maître de cérémonie qui change à chaque tour

Dans la variante, la personne qui possède le jeu lance la première manche. Ensuite, le premier médium à revenir dans la salle de cérémonie prend le relais. Le maître de cérémonie temporaire distribue les rôles, puis part lui aussi en expédition comme sauveur. Il faut prévoir un minuteur de trois minutes, à fournir soi-même. Si personne ne revient avant la sonnerie, la partie s’arrête là, même s’il restait plusieurs tours pour terminer le rituel.

L’intérêt est assez concret si, dans votre groupe, c’est toujours la même personne qui anime. Elle peut enfin partir chercher les possédés, et le premier à regagner la salle récupère la main sur la suite. Avec quelqu’un qui aime raconter l’histoire et doser la durée des expéditions, la formule classique garde son charme. Le rôle tournant apporte surtout une pression différente, puisque revenir à temps devient une affaire collective.

Les six jetons Chandelle supplémentaires permettent aussi de monter à 18 joueurs. C’est pratique pour un gros week-end entre amis, à condition d’avoir assez d’endroits (et de potes) où se disperser. Pour un groupe qui ressort déjà volontiers Hantise, je regarderais Malédiction d’abord pour ce que change le rôle tournant. Les nouvelles cartes donnent ensuite de quoi varier les parties, quelle que soit la formule retenue.