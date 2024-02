La promesse de la liberté financière, d’une vie où le travail n’est plus au centre de notre vie mais uniquement un vecteur vers le bonheur, est un sujet récurrent aujourd’hui. Depuis l’avènement d’internet, de nombreuses possibilités existent effectivement. Si vous passez du temps sur Youtube ou différents réseaux sociaux, vous avez sans doute déjà vu passer, au moins une fois, ces publicités vous promettant de vous offrir la recette miracle pour, vous aussi, avoir le droit au confort d’une vie de rentier du net.

Il faut bien avouer que cette promesse est plutôt alléchante. Si je n’ai nécessairement l’objectif de devenir multimillionnaire d’un claquement de doigt, j’ai toujours été intéressé de découvrir quelles pouvaient être les méthodes présentées. Après tout, sans devenir riche, il y a sans doute de quoi arrondir les fins de mois, ce qui ne serait déjà pas si mal.

C’est avec cette vision en tête que j’ai ouvert J’ai Choisi d’Être Libre… pourquoi pas vous ?, un bouquin rédigé par Bastien Bricout. L’homme commence très vite par nous énoncer deux choses : la première, c’est que sa recette est bonne mais n’est pas quelque chose qui va nous faire gagner des millions d’euros en un claquement de doigt. Certes, il sera possible d’obtenir des revenus passifs récurrents à un moment, mais cela passera d’abord par un investissement (essentiellement en temps) important, surtout en début de projet. La seconde, c’est qu’il ne faut pas croire ce que disent de nombreux charlatans en ligne et que, contrairement à la plupart d’entre eux, sa formation à lui repose sur des bases solides. Ce qui est exactement ce qui disent 100% des formations.

Très vite, on comprend que ce livre, qui vous le verrez, est par ailleurs une très bonne introduction de à de nombreux concepts de l’économie digitale, est surtout et avant tout une passerelle vers formations et coachings personnalisés vendus par l’auteur. Ce qui peut être tout à fait respectable, mais qu’il est nécessaire d’avoir en tête si vous souhaitez vous plonger dans la lecture de l’ouvrage.

Comme je le disais un peu plus haut, le livre en lui-même reste toutefois une très bonne introduction pour toutes celles et ceux qui ne sont pas familiers avec cet univers et souhaiteraient en apprendre davantage sur les fondements de l’économie d’internet. Majoritairement, le livre va nous présenter les bases de ces quatre modèles économiques :

L’affiliation, ou marketing d’affiliation

L’e-commerce

L’infopreneuriat

Les services

Les informations distillées ici sont toutes très intéressantes. Le sujet étant tellement vaste, il ne fait réellement que survoler ces concepts et donner des premières clefs à ceux qui souhaiteraient se lancer.

Par la suite, le livre nous offre quelques vues, pensées et informations concernant les concepts de « liberté géographique » via le prisme très en vogue du digital nomad, ou encore de la « liberté temporelle ». Ces pages sont beaucoup plus légères, beaucoup moins pratiques et, de manière très concrète, beaucoup moins intéressantes à mon sens. Là encore, on retrouve quelques micro-conseils ici et là, mais distillés tellement à la volée qu’ils s’en retrouvent tout simplement inutiles pour la plupart. « Pensez à utiliser l’IA et ChatGPT » est probablement une des choses les plus banales de ces derniers mois et, s’il est bon de rappeler cela et de continuer à évangéliser un maximum de personnes, on aurait pu espérer de vrais exemples concrets ou une véritable boîte à outils disponible pour nous aider là-dedans.

En définitive, je n’aurais pas été très convaincu par J’ai Choisi d’Être Libre… pourquoi pas vous ?. Trop léger dans son contenu, il ne répondra aux besoins que d’une rare niche de débutants, qui feraient mieux de s’orienter vers du contenu gratuit, présent en masse sur le net, pour dégrossir ces sujets.