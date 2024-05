Près de 2,5 milliards de personnes jouent en ligne. De nouveaux moyens de paiement tels que les portefeuilles électroniques et surtout les crypto-monnaies ont beaucoup changé les habitudes de paiement dans l’industrie du jeu en ligne. Ils permettent des paiements plus rapides, avec une certaine protection des données personnelles. Cependant, les cartes bancaires restent le moyen de paiement le plus populaire pour le jeu en ligne.

De nouveaux moyens de paiement adaptés au jeu en ligne

Le plus grand challenge avec les jeux en ligne, c’est la préservation de la vie privée. De plus en plus, les joueurs ne souhaitent pas publier leurs données personnelles. C’est pourquoi ils optent pour les moyens de paiement électroniques qui offrent un haut niveau de confidentialité. Pour cela, les crypto-monnaies restent la meilleure option.

Aujourd’hui, les meilleurs casinos en ligne prennent en charge les paiements crypto, ainsi que d’autres méthodes bancaires qui protègent les données des utilisateurs. Dans notre classement Techopedia par exemple, vous pouvez constater que les meilleurs casinos en ligne vous permettent de déposer et de retirer de l’argent avec les crypto-monnaies, les portefeuilles électroniques, les cartes prépayées, etc.

Pour les casinos en ligne et les sites de paris sportifs, les portefeuilles électroniques les plus utilisés sont Skrill et Neteller. Pour les jeux vidéo en ligne, PayPal reste le moyen de paiement le plus populaire. Apple Pay et Google Pay deviennent également de plus en plus populaires.

En somme, quelques avantages du paiement par portefeuille électronique sont :

Plus de sécurité puisque vous n’avez pas à entrer de données sensibles ;

Des transactions plus rapides que ce soit pour les dépôts ou les retraits ;

Des paiements plus flexibles avec la prise en charge de plusieurs devises à travers la même application ;

Des paiements sans frais dans le cas des crypto-monnaies.

L’inconvénient majeur de ces méthodes de paiement réside dans les frais supplémentaires qu’il faut payer pour leurs services.

Les cartes de crédit, un moyen de paiement éternel

De tous les moyens de paiement existants, la carte de crédit est la plus populaire. Depuis la création du concept en 1950 par Frank McNamara, elle a beaucoup évolué pour s’adapter aux exigences du commerce mondial. Maintenant, que ce soit pour jouer au casino en ligne, placer des paris sportifs ou pour payer des fonctionnalités dans un jeu vidéo, la plupart des joueurs préfèrent utiliser une carte bancaire.

Il faut dire que cette méthode de paiement est très pratique. En effet, pour chaque utilisation, vous avez juste à entrer le numéro de la carte, la date d’expiration et le code CVV. Contrairement aux portefeuilles électroniques, vous n’avez pas d’application à configurer.

Les avantages majeurs de l’utilisation des cartes bancaires sont :

Elles sont acceptées par l’écrasante majorité des sites de jeu en ligne ;

Vous obtenez de l’aide de votre opérateur de carte beaucoup plus vite qu’avec un portefeuille électronique ;

Pas d’application à configurer, juste 3 informations à renseigner.

Malheureusement, la facilité d’utilisation qu’apportent ces cartes cause également des problèmes de cybersécurité. En effet, de nombreux sites de jeu frauduleux récupèrent les données des cartes de leurs joueurs pour les revendre sur le dark net. Heureusement, pour résoudre ce problème, la carte bancaire à usage unique a été mise sur pied. D’après les chiffres de 2021, elle constituait le moyen de paiement le plus utilisé pour acheter des produits et services en ligne.

