Si vous avez déjà croisé les desserts de Stan Quidet sur Instagram, c’était probablement sous le nom de @salement_sucre. Son histoire en cuisine commence bien avant les réseaux, à six ans, auprès de sa grand-mère. Ado, c’est avec son père qu’il apprend à travailler les produits avec rigueur. Il fait quelques stages, puis décide de garder la cuisine comme passion. Depuis, il met au point ses recettes en autodidacte et les partage en ligne. Avec Péchés mignons, paru chez Albin Michel, il en rassemble une cinquantaine à refaire chez soi.

Le genre de livre qu’on ouvre pour une recette et qu’on finit par feuilleter

La couverture donne le ton avec son mille-feuille en gros plan. À l’intérieur, les photos de Nicolas Lobbestaël m’ont tout autant plu. Il y a ce cookie aux gros morceaux de chocolat qui occupe presque toute une page, ou cette coupe de kouign-amann où l’on distingue chaque couche de pâte. J’aime bien aussi les planches consacrées aux bases. Entre les photos des desserts finis, on voit des mains travailler la pâte, un fond de tarte cuit et des textures à retrouver dans son propre saladier.

Côté recettes, on passe des cookies aux profiteroles, avec une tarte Tatin ou un kouign-amann de Douarnenez entre les deux. Les pages sont bien fichues. On repère les ingrédients et le matériel d’un coup d’œil, puis on suit les étapes dans l’ordre. Sur le kouign-amann, par exemple, Quidet explique pourquoi le repos au frais facilite le travail de la pâte et pourquoi un beurre trop froid risque de mal s’étaler. C’est le genre de détail qui aide quand on a le rouleau en main et qu’on se demande si tout se passe comme prévu.

Les petits conseils que je lis en premier

Mon détail préféré se trouve tout en bas de certaines pages, dans la rubrique « Conseils ». Pour la tatin, Quidet dit qu’il préfère la pâte feuilletée, tout en laissant la porte ouverte à une pâte sucrée. Pour le kouign-amann, il confie qu’il l’aime un peu sous-cuit et conseille de le servir tiède. En quelques lignes, on a à la fois une indication pratique et une idée de la manière dont lui aime manger le dessert.

C’est ce mélange qui me plaît dans Péchés mignons. Je peux l’ouvrir juste pour le plaisir des photos et y revenir avec une idée précise de ce que je veux préparer. Et entre la page du cookie et celle du kouign-amann, le plus dur reste de décider par lequel commencer.

Merci aux éditions Albin Michel pour l’envoi du livre !

Fiche récap