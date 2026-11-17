À la maison, je bois de l’eau gazeuse à longueur de journée. Alors forcément, l’idée d’avoir une fontaine à bulles sur le plan de travail m’a parlé. Avec la SodaStream Ultimate Multi-Drink, je pose mon verre, je choisis mes bulles et je me sers juste ce que j’ai envie de boire sur le moment.

Et puis elle est franchement jolie. Le noir mat et la grosse molette argentée rendent super bien dans la cuisine. Elle a quand même un côté un peu massif. SodaStream annonce 19 cm de large, 43 cm de haut et 37 cm de profondeur. C’est surtout la profondeur qui se remarque sur le plan de travail.

De l’eau pétillante au verre, mais à température ambiante

Quand on avait testé la SodaStream Spirit, on gazéifiait directement l’eau dans sa bouteille. C’est toujours comme ça que je fais à la maison, en gardant mes bouteilles au frigo avant de les gazéifier. Ici, l’eau attend dans un réservoir et finit par être à température ambiante. Ça se sent vite quand on a l’habitude de boire son eau bien fraîche.

Le réservoir est amovible, donc on peut le mettre au frigo ou le remplir d’eau déjà froide. Mais si je dois penser à le remettre au frais à chaque fois, je perds une bonne partie de ce qui me plaisait dans le principe. Il reste les glaçons, surtout si on a déjà une machine comme la Dreame Aura Bullet sous la main. Pour le verre que je me sers en passant dans la cuisine, je préfère quand même retrouver mon eau fraîche directement.

Un petit Pepsi par-ci, un petit Pepsi par-là

La partie Multi-Drink est bien pensée. Une bouteille de concentré se loge dans un compartiment dédié et, à chaque verre, on choisit la quantité servie, l’intensité des bulles et la dose de concentré. Je peux me faire un Pepsi léger en goût mais bien pétillant, puis remettre la molette à zéro pour retrouver une eau gazeuse nature. En enchaînant les deux dans cet ordre, j’ai quand même eu l’impression de sentir un léger arrière-goût de Pepsi dans mon eau.

Côté prix, la machine était affichée à 149,99 € chez Boulanger, avec un cylindre de CO₂ Quick Connect. Le concentré n’est pas listé dans le carton. Avec un flacon de Pepsi de 440 ml à 6,39 €, on arrive à environ 156 € pour démarrer avec les deux. Le flacon permet de préparer jusqu’à 9 litres de soda selon le dosage. Pour le gaz, comptez environ 13 € en échangeant le cylindre vide, ou 33 € sans cylindre à rendre, soit 20 € d’écart lié à la consigne chez Carrefour. Le cylindre porte la mention 60 L, mais SodaStream annonce pour cette machine jusqu’à 120 verres de 236 ml, soit environ 28 litres selon les réglages.

Je comprends très bien l’intérêt si on boit régulièrement du soda et qu’on aime le doser à sa façon. Chez moi, c’est surtout devenu un petit Pepsi par-ci, un petit Pepsi par-là, alors que je me serais servi de l’eau. C’est pour les sodas que j’ai le plus apprécié la machine. Pour l’eau pétillante que je bois toute la journée, j’ai quand même un faible pour mes bouteilles qui m’attendent au frais.

Voir la SodaStream Ultimate Multi-Drink chez Boulanger