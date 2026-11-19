J’arrive mille ans après tout le monde, mais ça y est, j’ai enfin joué à Splendor. On a enchaîné plusieurs parties avec Ko et Noah et, chez nous, c’est le plus jeune qui a le plus vite adopté le jeu. Il fait déjà partie de ses préférés. Moi, j’ai surtout aimé voir à quelle vitesse on est passés de « je prends mes petites pierres et je fais ma vie » à « attends, cette carte-là, tu la veux depuis deux tours, non ? »

Des jetons qui claquent et des tours qui filent

Dans ce jeu de Marc André, on joue les marchands de la Renaissance. À chaque tour, on prend des jetons, on achète une carte ou on en réserve une. Une seule action, et on passe la main. Chaque carte achetée donne une remise permanente d’une couleur pour les achats suivants. À force, on peut même récupérer certaines cartes sans dépenser le moindre jeton. Certaines cartes rapportent aussi des points de prestige, tout comme les nobles qu’on attire en réunissant les bonnes couleurs. Dès que quelqu’un en atteint 15, on termine le tour de table et le plus gros score l’emporte.

Le principe se comprend vite et, une fois qu’on a pris le pli, les tours s’enchaînent. Et alors, ces jetons ! Ils sont bien lourds, comme des jetons de poker, et j’aime beaucoup le petit claquement qu’ils font quand on les empile ou qu’on les pose pour payer. Les illustrations de mines, de bateaux et de marchands restent assez classiques, mais elles me parlent bien. Et au bout de quelques parties, on avait tous une bonne raison de regarder les cartes du milieu pendant le tour des autres.

Tiens, tu voulais cette carte ?

Au début, chacun faisait ses achats dans son coin avec les 15 points en tête. Dès la deuxième ou la troisième partie, on passait notre temps à acheter ou à réserver les cartes que les autres semblaient viser. Quand tu vois quelqu’un amasser de quoi payer une carte et qu’il lui manque juste un rubis, tu peux la réserver sous son nez. En prime, tu prends un joker s’il reste de l’or dans la réserve. Reste à décider si ça vaut le coup d’y consacrer ton tour.

J’ai aussi aimé le rythme de nos parties. On pouvait passer plusieurs tours à empiler les petites cartes pendant que quelqu’un d’autre marquait déjà des points. Et pourtant, dans la dernière ligne droite, on se retrouvait souvent tous les trois à portée de victoire. À ce moment-là, même quand c’est à Ko ou à Noah de jouer, je regarde de près ce qui se passe au milieu de la table.

Si vous jouez surtout à deux, on avait aussi testé Splendor Duel. Et pour les amateurs de super-héros, on avait décortiqué ce que Splendor Marvel change à la course aux points.

Retrouver Splendor chez Philibert