Derrière la gamme de jeu Unlock ! se cache des jeux de cartes projetant les joueurs dans un jeu d’enquête, proche d’un escape game, nécessitant observation, réflexion et communication ! La variante Short Adventures est une version simplifiée et plus rapide, appréciable notamment pendant les vacances !

Unlock! Short Adventures : La voie du sabre

La nouvelle aventure La voie du sabre plonge le joueur dans le Japon médiéval qui va incarner une samouraï en exil qui va devoir sauvez son ancienne maîtresse et rétablir son honneur ! Un vaste projet qui promet un beau dépaysement !

Annoncée avec une difficulté de 3 (sur 3), La voie du sabre s’appuie beaucoup sur l’application mobile pour ses énigmes et notamment avec un système de « réalité augmentée » permettant d’obtenir des indices en filmant certaines cartes. Si l’idée semble plutôt sur le principe, son utilisation est trop récurrente et casse un peu le principe de certains énigmes. Mis à part ce point, l’aventure se déroule plutôt bien et si certaines énigmes pourront bloquer un peu les joueurs, je trouve la note de difficulté un peu surestimée !

J’ai plutôt apprécié cette aventure même si j’ai trouvé que l’usage de la caméra via l’application mobile un peu trop récurrent !