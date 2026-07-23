Musique, podcasts, histoires, livres audio… Les enfants consomment de plus en plus de contenus audio, souvent via les mêmes plateformes que leurs parents. Mais entre le smartphone, trop ouvert pour un enfant, et les boîtes à histoires classiques, souvent limitées à un catalogue fermé, les familles ont peu d’options intermédiaires. C’est sur ce constat qu’ApilyTech, jeune entreprise française, lance Streamy Kids.

Le principe : un appareil dédié, sans écran ouvert sur Internet

Streamy Kids se présente comme une alternative au smartphone pour les enfants à partir de 4 ans. L’appareil est compatible avec plusieurs services que beaucoup de familles utilisent déjà : Spotify, Spotify Kids, Deezer, Amazon Music, Audible, ainsi que les fichiers MP3 en local. Ce sont les parents qui choisissent les applications et les contenus accessibles, via une synchronisation depuis leur propre compte. L’enfant, de son côté, ne navigue que dans cet univers présélectionné, sans accès aux réseaux sociaux, aux notifications ou au défilement libre de contenus.

L’appareil fonctionne aussi bien en autonomie complète (mode hors ligne une fois les contenus synchronisés) qu’en usage mobile, avec un casque intégré, une enceinte, et une prise jack pour brancher son propre casque. De quoi couvrir aussi bien l’écoute à la maison que les trajets.

Une histoire de parent avant d’être un projet d’entreprise

Derrière Streamy Kids, on trouve Angélique Filleau, fondatrice d’ApilyTech, partie d’un besoin très concret : permettre à sa fille de cinq ans d’écouter sa musique seule, sans lui donner accès à un smartphone. N’ayant trouvé aucune solution répondant vraiment à cette attente, elle a conçu l’appareil elle-même. C’est un point qui nous semble intéressant à souligner, dans un marché où ce type de produit part parfois davantage d’une opportunité commerciale que d’un usage réel observé au quotidien.

Où en est le produit aujourd’hui

Streamy Kids a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule, qui a dépassé 370 % de son objectif initial avec plus de 300 contributeurs. Le produit doit être commercialisé pour Noël 2026, au prix public conseillé de 149 €, avec un tarif de lancement à 119 € pendant la campagne. L’appareil sera présenté aux journalistes et créateurs de contenus le 8 septembre 2026, lors d’un événement au Carrousel du Louvre.

Notre avis, à ce stade

À la rédaction, nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester Streamy Kids : cet article s’appuie sur les éléments transmis par la marque et sa présentation du produit. Le concept — une interface d’écoute autonome et sécurisée pour les enfants, compatible avec les plateformes déjà utilisées par les parents — répond à une problématique que beaucoup de familles connaissent bien. Reste à voir, à l’usage, si l’ergonomie et la synchronisation tiennent leurs promesses. Nous devrions pouvoir mettre la main sur le produit à la rentrée : si c’est le cas, nous reviendrons avec un vrai test terrain et des retours plus concrets.

Fiche pratique