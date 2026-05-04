Avec un gros clavier blanc qui crie “je suis prêt pour l’esport”, je me suis sincèrement dit que mes soirées allaient prendre un tournant. Quelques parties de Valorant plus tard, le constat est sans appel : je vise toujours comme un stormtrooper, je panique toujours dans les clutchs… et je retourne probablement bientôt sur ma console ou sur un jeu infiniment plus adapté à mon niveau, comme Zero Stress King. Mais dans cette tragédie vidéoludique, il y a quand même une excellente nouvelle : le CHERRY XTRFY K5 Pro TMR Compact est un très bon clavier.

CHERRY continue de pousser sa gamme gaming premium avec ce modèle compact au format 65 %, ici reçu dans une très jolie version blanche qui fait immédiatement son petit effet sur un bureau. C’est propre, moderne, agressif juste ce qu’il faut, avec un éclairage RGB bien intégré et une vraie gueule de clavier de compétition.

Dès les premières minutes, on sent qu’on n’est pas sur un clavier “gadget”. Le K5 Pro TMR embarque des switchs magnétiques CHERRY MK Crystal avec technologie TMR, une évolution des traditionnels switchs Hall Effect. Dit comme ça, ça sonne très technique, mais en pratique, ce qu’on ressent surtout, c’est une frappe extrêmement vive et précise. La moindre pression est prise en compte instantanément, presque trop quand on vient d’un clavier plus classique. Sur Valorant, ça se traduit par des déplacements nerveux, des strafes plus propres… et des défaites tout aussi propres dans mon cas.

L’un des gros arguments du clavier, c’est aussi sa fréquence de polling à 8000 Hz. Là encore, on est sur du très haut de gamme, pensé pour minimiser la latence au maximum. Honnêtement, dans un usage quotidien ou sur des jeux plus tranquilles, difficile de “sentir” précisément la différence. En revanche, l’ensemble donne une impression générale de réactivité ultra-premium.

Et contrairement à ce que son look très esport pourrait laisser croire, ce K5 Pro TMR reste agréable au quotidien. La frappe est ferme mais confortable, avec un son plutôt feutré grâce à sa structure travaillée : plaque métallique, amortissement multicouche, stabilisateurs pré-lubrifiés… On sent que Cherry a bossé le sujet. Pour écrire des articles, répondre à des mails ou taper frénétiquement “mais pourquoi j’ai encore perdu ?” dans Discord, il fait clairement le job.

Le principal compromis vient de son format compact. Le 65 %, c’est génial pour libérer de l’espace et laisser plus de place à la souris. En revanche, pas de pavé numérique, et certaines touches sont plus tassées. Si vous bossez sur Excel toute la journée ou si vous êtes du genre à taper des chiffres à la chaîne, ce n’est probablement pas le modèle idéal.

Autre point appréciable : la personnalisation. Le logiciel permet d’ajuster le point d’activation des touches, d’assigner plusieurs actions selon la profondeur de pression et même de modifier très finement le comportement du clavier. Clairement, les joueurs compétitifs vont adorer. Moi, j’ai surtout découvert que même avec un clavier paramétré comme un avion de chasse… je reste un joueur du dimanche.

Vendu 149,99 €, le CHERRY XTRFY K5 Pro TMR Compact se place sur un segment premium mais reste cohérent face à ce qu’il propose. Ce n’est pas donné, mais on paie ici une vraie qualité de fabrication, des technologies de pointe et un clavier aussi performant pour jouer que plaisant au quotidien.

Bref, non, il ne m’a pas transformé en machine de guerre sur Valorant. Mais il m’a rappelé une chose importante : parfois, le problème n’est pas le matériel. Et ça, c’est dur à accepter. En attendant, si vous cherchez un clavier compact, ultra-réactif, bien fini et franchement séduisant en blanc, c’est une très belle option. Moi ? Je retourne sur Zero Stress King.