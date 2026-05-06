Black-Out

Dans Black-Out, les auteurs Stanislas de Rémur et Cédric Mermilliod plongent le lecteur dans un futur effrayant : les U.S.A ont décidé de couper l’accès aux services numériques (mail, site Internet, cloud, …) pour les utilisateurs européens. La conséquence ? Les services hospitaliers ne fonctionnent plus, plus de mails, plus de cartes bancaires, les voitures autonomes ne veulent plus rouler, … Mais ce qui peut sembler être une fiction n’est finalement peut-être pas si éloigné de la réalité que ça, notamment depuis l’arrivée d’un certain Donald Trump.

Si le premier chapitre commence comme de la fiction, la réalité rattrape très vite le lecteur et le livre va finalement plutôt être une réflexion et une enquête sur le thème de la souveraineté numérique et une démonstration du retard pris par la France et l’Europe prend sur le sujet. Quand la Chine et les U.S.A s’assurent que leurs entreprises technologiques accèdent prioritairement aux marchés publics, l’Europe ne met pas en place ce privilège (même pour certaines fonctions critiques comme les hôpitaux) et ainsi de nombreux contrats sont remportés par des entreprises américaines soumises au Cloud Act (Microsoft, VMWare, …) au détriment des acteurs locaux (OVH, Scaleway, …) ou OpenSource. Pourquoi continuer à financer (on parle de plusieurs centaines de milliards d’euros par an) des entreprises étrangères pour héberger des services et des données vitales aux habitants européens ?

Sans cibler uniquement les connaisseurs du domaine (développeur, architecte cloud, …), l’ouvrage est quand même un peu technique. L’enquête reste cependant abordable et pédagogique car les concepts sont bien expliqués voire même un peu trop, avec un peu de répétition le long des chapitres.

Black-Out est un ouvrage intéressant pour se sensibiliser à l’enjeu majeur de la souveraineté numérique. Et au delà des considérations purement politique, il faut que le lecteur prenne conscience que derrière chaque choix numérique (utiliser Gmail, Windows, …) se cache une dépendance vers une entreprise qui peut, du jour au lendemain, couper les accès pour des raisons géopolitiques !

Merci aux éditions Cherche Midi pour l’envoi du livre !

Fiche récap