Il y a quelque temps, on vous proposait de découvrir Trait Cool, un très belle nouveauté chez Bankiiiz, qui proposait aux joueurs de se lancer dans un jeu de dessin, et ce même sans véritable talent dans le domaine. Aujourd’hui, toujours chez le même éditeur, on retrouve Ink It. Cette fois-ci, pas de feutres et de gribouillages : place aux formes géométriques et aux tampons. Avec autant de réussite ?

Ink It repose sur un concept assez simple : quatre tampons encreurs aux formes et couleurs spécifiques sont à la disposition des joueurs. Ces derniers vont devoir, à chaque tour, utiliser ces tampons pour faire deviner un mot écrit sur une carte qu’ils sont seuls à connaître. Une fois leur dessin achevé, la carte est mise au centre de la table, face cachée, avec celle des autres joueurs. Après avoir mélangé tout cela, le capitaine de la manche va tenter d’associer chaque mot à un dessin spécifique. Pour corser le tout, il est également possible d’incure deux cartes « intrus » dans la pile.

Le twist, c’est que les joueurs ne sont pas totalement libres de leurs mouvements, et que les dessins doivent répondre à plusieurs contraintes. La première, c’est le nombre de coups de tampons : à chaque tour, un certain nombre de coups est autorisé. 5 au début, puis 4, et ainsi de suite jusqu’à la dernière manche où chaque joueur ne peut faire qu’un coup. L’autre contrainte, c’est que chaque tampon est impérativement associé à une couleur. Le rond sera toujours rouge, le carré toujours bleu, et ainsi de suite.

De fait, la formule est assez limitée en termes de possibilités de création, mais on se surprend malgré tout à avoir régulièrement tout juste. On se prend la tête entre les mains, on se creuse les méninges, on laisse parler notre imagination minimaliste. Puis, assez souvent, avec le support des cartes, il est en effet régulièrement facile de déduire qui a fait quoi… et même avec un seul coup de tampon.

Malgré tout, le plaisir est resté assez mesuré autour de la table. Les premières manches intriguent et les tampons imposés obligent parfois à trouver des associations plutôt malignes, mais la surprise s’estompe rapidement. Les possibilités créatives finissent par sembler plus restreintes que stimulantes et les parties manquent un peu de ces moments collectifs capables de faire décoller les meilleurs jeux d’ambiance. Ink It possède donc une mécanique originale et apporte une vraie touche de fraîcheur au jeu de dessin, sans parvenir à renouveler suffisamment la formule pour nous donner immédiatement envie d’enchaîner les parties.