Speedo, c’est un peu le réflexe automatique quand on parle de maillots de bain. Une marque installée, associée à la performance, aux bassins, aux longueurs enchaînées. Mais depuis quelques années, elle essaie clairement de sortir de ce cadre un peu strict pour proposer des modèles plus polyvalents, capables de suivre aussi bien une séance de natation qu’un après-midi à la plage.

Sur le papier, c’est séduisant. Dans la réalité, c’est… très convaincant, même s’il faut tout de même y mettre le prix.

Des maillots pensés pour durer, mais pas donnés

Premier point évident : Speedo ne fait pas dans le low cost. Les modèles une pièce comme le Maillot de bain Femme Eco Endurance+ noir (également dispo en rouge ou bleu) tournent autour des 39 €, ce qui reste raisonnable… mais on sent déjà qu’on est sur une gamme “sérieuse”. Dès qu’on monte en technicité, ça grimpe vite. Le modèle manches longues passe à 118 €, et l’ensemble bikini tourne autour des 78 €. Clairement, on est sur des prix qui peuvent faire hésiter, surtout pour un produit qu’on associe souvent à quelque chose de simple.

Maintenant, la contrepartie est là. Les matières sont solides, résistantes au chlore, et surtout pensées pour durer. Sur les modèles une pièce, on est sur quelque chose de très fiable : coupe efficace, maintien nickel, rien ne bouge. Ko a testé plusieurs versions, et c’est clairement ceux-là qu’elle préfère au quotidien. Pas les plus fun visuellement, mais les plus logiques à porter.

Une vraie polyvalence, sans tomber dans le gadget

Là où Speedo s’en sort bien, c’est dans sa capacité à proposer des produits qui servent vraiment à quelque chose.

Le maillot manches longues, par exemple, pourrait facilement passer pour un gadget. En réalité, pas du tout. Pour des activités comme le kayak ou des sorties un peu longues en extérieur — et on a justement les gorges du Verdon dans le viseur — ça devient carrément pertinent. Protection, confort, pas besoin de rajouter une couche… ça simplifie la vie.

Même chose pour l’ensemble bikini qui reste plus orienté détente, mais garde une coupe suffisamment sérieuse pour ne pas être limité à bronzer sur une serviette.

On sent que Speedo n’essaie pas juste de faire du “joli”, mais de rester cohérent avec son ADN.

Côté homme : simple, efficace, rien à redire

De mon côté, j’ai testé le short de bain Essential. Et il n’y a pas grand-chose à dire… dans le bon sens du terme. Coupe vraiment propre, longueur bien pensée, agréable à porter. C’est le genre de short que tu mets sans réfléchir, et qui fait le job partout.

Petit bonus non négligeable : il est beaucoup plus accessible niveau prix (autour de 15 € en promo au moment du test), ce qui contraste pas mal avec le reste de la gamme.

Entre plaisir et réalité (et piscine verte)

Au final, ce test tombe plutôt bien. On a la chance d’avoir une piscine à la maison… même si pour l’instant, elle ressemble encore un peu à Tchernobyl version eau stagnante après l’hiver. Mais dès que ça sera réglé, clairement, on va en profiter.

Les maillots sont là, prêts à l’emploi. Reste juste un petit détail à régler : le summer body. Mais ça, Speedo ne peut pas faire grand-chose pour nous.

Verdict : du sérieux, mais pas pour tous les budgets

Speedo confirme ce qu’on attend d’elle : des produits fiables, bien conçus, et pensés pour durer. Ce n’est pas la marque la plus fun ni la plus accessible, mais elle reste cohérente avec son positionnement.

Si vous cherchez un maillot purement esthétique à petit prix, passez votre chemin. En revanche, si vous voulez quelque chose de solide, confortable, et capable de suivre un usage un peu plus actif, difficile de se tromper.

Reste juste à accepter d’y mettre le prix… et à en profiter une fois dans l’eau.