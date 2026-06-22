Après plusieurs claviers CHERRY passés récemment entre nos mains sur Conso-Mag, on commence à bien cerner la direction prise par la marque. Certains modèles misent sur la sobriété et le confort de frappe, d’autres assument beaucoup plus leur côté gaming. Avec le CHERRY XTRFY K63W Pro Compact, on est clairement dans cette deuxième catégorie, mais avec une idée intéressante : proposer un clavier sans fil très réactif, suffisamment compact pour laisser plus de place à la souris, sans devenir pénible à utiliser au quotidien.

Sur le papier, CHERRY met en avant plusieurs technologies qui peuvent vite donner mal à la tête : Ultra-Wideband, polling rate à 8 000 Hz, connexion haute performance… Dit plus simplement, le clavier est censé communiquer avec l’ordinateur plus souvent et de manière plus stable qu’un clavier sans fil classique. L’objectif est clair : éviter les micro-retards, limiter les interférences et donner au joueur une sensation de réponse immédiate. Est-ce que tout le monde sentira la différence ? Probablement pas. Est-ce que le clavier donne une impression de rapidité et de fiabilité après une semaine d’utilisation intensive ? Oui, clairement.

Un format compact, mais pas frustrant

Le premier bon point du K63W Pro Compact, c’est son format. Il s’agit d’un clavier 70 %, ce qui signifie qu’il est plus petit qu’un clavier classique, notamment parce qu’il se passe du pavé numérique et réduit certains blocs de touches. En revanche, il conserve la rangée des touches F en haut, ce qui est très appréciable. On gagne donc de la place sur le bureau sans avoir l’impression de devoir réapprendre complètement à utiliser un clavier.

En jeu, ce format fait vraiment sens. La souris dispose de plus d’espace, ce qui est très pratique dans les FPS ou les jeux qui demandent de grands mouvements rapides. Sur un bureau un peu chargé, la différence se sent immédiatement. Mais le vrai intérêt, c’est que le clavier reste aussi agréable hors jeu. Pendant une semaine, il a servi pour jouer, écrire, naviguer, répondre à des mails et travailler un peu. Et contrairement à certains claviers compacts trop radicaux, il ne donne pas envie de revenir à un modèle classique au bout de deux heures.

La frappe est également l’un de ses gros points forts. Le K63W Pro Compact utilise des touches mécaniques à profil bas. En clair, les touches sont moins hautes que sur un clavier mécanique traditionnel, avec une course plus courte. Il faut donc appuyer moins profondément pour déclencher une action. Résultat : la frappe paraît rapide, fluide et assez naturelle, surtout si vous aimez les claviers fins.

CHERRY utilise ici ses switches MX Low Profile 2.0 Red. Les switches, ce sont les petits mécanismes placés sous chaque touche. Ce sont eux qui déterminent la sensation de frappe. Ici, le toucher est linéaire : il n’y a pas de “clic” marqué ni de résistance très forte au milieu de la pression. La touche descend de manière régulière, ce qui plaît souvent aux joueurs parce que l’action part vite et sans accroc.

Autre élément intéressant : la construction avec joint d’amortissement. Là encore, le terme peut paraître technique, mais l’idée est simple. Le clavier est conçu pour absorber une partie des vibrations quand on tape, afin de rendre la frappe moins sèche et plus confortable. Et ça se sent. Le K63W Pro Compact n’est pas silencieux, car cela reste un clavier mécanique, mais il produit un son plus contenu et plus agréable que certains modèles gaming très bruyants. On peut jouer ou écrire longtemps sans avoir l’impression de martyriser son bureau. C’est déjà pas mal.

Un sans-fil rassurant, même si la fiche technique ne fait pas tout

Le gros argument de CHERRY, c’est la connexion sans fil Ultra-Wideband. Cette technologie utilise une plage de fréquences plus large que les connexions sans fil classiques. Pour faire simple, le clavier a plus de “voies” possibles pour envoyer ses informations à l’ordinateur, ce qui doit améliorer la stabilité et réduire les risques d’interférences, notamment dans un environnement où plusieurs appareils sans fil sont utilisés en même temps.

Dans la pratique, après une semaine, le clavier ne nous a jamais donné l’impression de décrocher ou de répondre en retard. Les frappes sont immédiates, les déplacements en jeu sont propres, et on oublie vite qu’on est sur du sans-fil. C’est probablement le meilleur compliment qu’on puisse lui faire. Quand un clavier sans fil fonctionne parfaitement, on ne pense plus à sa connexion.

Le polling rate à 8 000 Hz mérite aussi une petite explication. Le polling rate correspond au nombre de fois par seconde où le clavier envoie ses informations à l’ordinateur. Plus ce chiffre est élevé, plus le clavier peut théoriquement transmettre rapidement ce que vous faites. Ici, CHERRY annonce 8 000 Hz, soit un niveau très élevé, pensé pour les joueurs compétitifs qui veulent réduire au maximum le délai entre la pression d’une touche et l’action à l’écran.

Mais soyons honnêtes : pour la majorité des joueurs, la différence entre un très bon clavier gaming récent et un modèle à 8 000 Hz ne sautera pas aux yeux. Ce n’est pas le genre de détail qui transforme soudainement une défaite en victoire. En revanche, cela participe à l’impression générale de réactivité. Le clavier répond vite, très vite, et surtout de manière constante. C’est là que le K63W Pro Compact marque des points : il ne promet pas seulement de la vitesse, il donne surtout une sensation de fiabilité.

L’autonomie est aussi rassurante. Le clavier embarque une batterie de 6 000 mAh et CHERRY annonce jusqu’à 1 100 heures selon les réglages. Comme toujours, il faut prendre ce genre de chiffre avec prudence. Avec l’éclairage RGB activé, une utilisation intensive et les performances au maximum, l’autonomie sera forcément plus basse. Mais sur une semaine de test appuyé, le clavier n’a pas donné l’impression de fondre à vue d’œil. Et si besoin, il peut évidemment fonctionner en USB-C pendant la recharge.

Tout n’est pas parfait pour autant. À 179,99 €, le K63W Pro Compact se place clairement dans le haut du panier. À ce prix, on attend un produit solide, bien fini et agréable, ce qu’il est globalement. Mais certains détails peuvent frustrer, notamment les touches en ABS, correctes mais pas forcément aussi premium qu’on pourrait l’espérer sur un clavier de cette gamme. Le format compact demandera aussi un petit temps d’adaptation, surtout si vous utilisez beaucoup le pavé numérique ou certaines touches secondaires. Ce n’est pas bloquant, mais il faut le savoir.

Reste qu’après une semaine à l’utiliser à fond, le CHERRY XTRFY K63W Pro Compact laisse une très bonne impression. Il ne faut pas l’acheter en pensant que ses technologies vont miraculeusement améliorer votre niveau en jeu. En revanche, si vous cherchez un clavier compact, rapide, confortable et vraiment crédible en sans-fil, il coche beaucoup de cases. Sa plus grande qualité n’est finalement pas son vocabulaire technique, mais son équilibre : il est performant pour jouer, agréable pour écrire, peu encombrant sur le bureau et suffisamment sérieux pour remplacer un clavier principal sans frustration.

CHERRY XTRFY signe donc un clavier haut de gamme convaincant, plus intéressant à l’usage que dans son discours marketing. Et ce n’est pas une mauvaise nouvelle : derrière les grands mots, il y a surtout un très bon clavier.