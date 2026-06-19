Avec Aqara, on est rarement dans le gadget connecté qui se contente de clignoter pour donner l’impression d’être intelligent. La marque s’est plutôt fait une place auprès des amateurs de domotique sérieuse, notamment grâce à des produits compatibles avec plusieurs écosystèmes et souvent plus ouverts que la moyenne. Nous avons reçu trois nouveautés de la marque : la Camera Hub G350, la Doorbell Camera G400 Wired et le Multi-State Sensor P100. Trois produits différents, mais une même idée derrière : surveiller, automatiser et sécuriser la maison sans forcément se retrouver enfermé dans une seule application.

La Camera Hub G350 est sans doute le produit le plus étonnant du trio. D’abord parce qu’elle ne ressemble pas à une caméra de surveillance classique. Aqara a choisi un design assez doux, presque décoratif, avec une silhouette qui évoque davantage un petit objet posé sur un meuble qu’un appareil de sécurité froid et intrusif. C’est un vrai bon point, parce qu’une caméra intérieure est par définition visible au quotidien. Dans un salon, une entrée ou même une chambre d’enfant, elle s’intègre beaucoup mieux que ces modèles noirs et anguleux qui donnent immédiatement l’impression d’être dans une salle de contrôle.

Une caméra jolie, bien équipée, mais pas parfaite partout

À l’usage, la G350 donne surtout l’impression d’un produit pensé pour ceux qui veulent une caméra intérieure polyvalente. Elle combine un objectif grand-angle 4K et un téléobjectif 2,5K, avec un zoom hybride jusqu’à 9x et une rotation à 360°. Sur le papier, c’est très complet, et dans la pratique, cela permet de surveiller une pièce assez largement sans multiplier les appareils. Le suivi automatique des personnes ou des animaux fonctionne dans l’esprit de ce que l’on attend aujourd’hui d’une caméra connectée : repérer un mouvement, garder le sujet dans le cadre et limiter les notifications inutiles.

Le vrai intérêt de cette G350, c’est aussi son rôle de hub. Elle ne se contente pas de filmer : elle peut servir de hub Zigbee, de contrôleur Matter et de pont pour intégrer des appareils Aqara dans différents écosystèmes. Pour un foyer déjà équipé ou pour quelqu’un qui veut commencer une installation domotique sans accumuler les boîtiers, c’est clairement séduisant. Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings, Home Assistant… Aqara mise beaucoup sur l’ouverture, et c’est une direction que l’on apprécie. On reste évidemment dépendant des limites de chaque plateforme, notamment avec HomeKit Secure Video, mais l’approche est plus souple que chez certains concurrents.

La partie confidentialité est également bien vue. Le cache physique qui vient masquer l’objectif lorsque la caméra est désactivée rassure davantage qu’un simple bouton logiciel. On sait au moins visuellement quand la caméra ne regarde plus. Pour une caméra placée à l’intérieur, ce détail compte vraiment. Même constat pour le stockage, qui laisse le choix entre cloud chiffré, enregistrement local sur microSD et sauvegarde NAS selon les usages. Là encore, Aqara ne donne pas l’impression de forcer une seule manière de faire, et c’est appréciable.

G400 : la sonnette qui garde un œil sur la porte, et les colis

La sonnette G400, elle, répond à un besoin plus évident : savoir qui est devant la porte, voir les colis déposés au sol et éviter les angles morts. Son format vidéo 3:4 est bien adapté à cet usage, car il permet de voir davantage en hauteur, là où un format 16:9 classique filme parfois très bien le visage d’un livreur… mais beaucoup moins bien le paquet qu’il vient de poser. La définition 2K, le champ de vision de 165° et la compatibilité avec HomeKit Secure Video, Alexa, Google Home, SmartThings ou encore Home Assistant en font une sonnette très complète.

Le choix du filaire est aussi un vrai argument. La G400 peut fonctionner en Power-over-Ethernet, ce qui permet d’avoir alimentation et réseau via un seul câble, ou via le câblage existant d’une sonnette compatible. C’est moins simple à installer qu’un modèle sur batterie, évidemment, mais beaucoup plus rassurant à long terme. Pas de batterie à recharger, pas de Wi-Fi extérieur capricieux si l’on passe par l’Ethernet, et la possibilité d’un enregistrement continu 24/7 sur microSD, avec sauvegarde NAS. Pour une maison, c’est typiquement le genre de produit qui demande un peu plus d’effort au départ, mais qui devient vite plus confortable au quotidien.

Le P100, petit capteur mais grosses possibilités

Le Multi-State Sensor P100 paraît plus discret, mais il illustre bien la philosophie Aqara. Ce n’est pas seulement un capteur d’ouverture de porte ou de fenêtre. Il peut aussi servir à surveiller un objet, détecter une orientation, une vibration, une chute, un mouvement ou même un triple tap selon le mode et le protocole utilisés. En clair, il peut aussi bien prévenir qu’une fenêtre est restée ouverte que signaler qu’un tiroir a été manipulé ou qu’un objet précieux a bougé.

Son intérêt dépend toutefois beaucoup de votre installation. En Thread, il reste plus limité et se comporte surtout comme un capteur d’ouverture/fermeture compatible Matter. En Zigbee, avec un hub Aqara compatible, il devient nettement plus intéressant grâce à ses fonctions avancées de surveillance d’objet. C’est un point important à comprendre avant achat : le P100 est très malin, mais il donnera le meilleur de lui-même dans un écosystème Aqara déjà en place. Pour quelqu’un qui veut juste un capteur basique, il sera peut-être presque trop ambitieux. Pour celui qui aime créer des automatisations précises, il devient beaucoup plus excitant.

Au final, cette gamme Aqara laisse une impression assez cohérente. La marque ne cherche pas seulement à vendre trois produits séparés, mais à construire une maison connectée plus flexible, plus locale et moins dépendante du cloud. La G350 séduit par son design, sa qualité d’image et son rôle de hub. La G400 semble être l’une des sonnettes vidéo les plus intéressantes du moment pour ceux qui veulent du filaire, du PoE et une intégration domotique sérieuse. Le P100, lui, parlera surtout aux utilisateurs qui aiment aller plus loin que le simple “porte ouverte / porte fermée”.

Ce n’est donc pas une gamme à recommander aveuglément à tout le monde. Si vous voulez simplement brancher un appareil et oublier qu’il existe, certains produits concurrents plus basiques feront peut-être l’affaire. Mais si vous avez déjà un pied dans la maison connectée, ou si vous voulez construire une installation évolutive sans vous enfermer dans un seul écosystème, Aqara propose ici trois produits vraiment intéressants. Pas parfaits, pas toujours ultra simples à exploiter à 100 %, mais suffisamment bien pensés pour donner envie de continuer à équiper la maison pièce par pièce.

Site officiel Aqara