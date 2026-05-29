Je ne sais pas pour vous, mais personnellement je commence à me chauffer très fort sur la Coupe du Monde qui arrive très bientôt. Les ensembles floqués Mbappé et Dembelé pour les petits sont arrivés ce matin à la maison, ainsi qu’un beau petit colis surprise : Panini nous a fait parvenir son album de stickers de la compétition ! Et là, bim, des années de souvenirs qui ressurgissent d’un coup (d’ailleurs, je vous invite à lire l’article jusqu’à la fin si vous voulez un petit shoot de nostalgie).

Panini et la Coupe du Monde, c’est une histoire d’amour qui dure depuis des années maintenant, depuis l’édition de 1970 au Mexique. Pour ma part, comme pour beaucoup de Français je pense, c’est en 1998 que je m’y suis mis, lors de la fabuleuse épopée de la bande à Zizou. Que de souvenirs d’ouvrir les boosters, découvrir les cartes, pleurer parce qu’on a que des doublons, et jubiler parce qu’on arrive à les échanger à la récré contre ceux des copains.

Cette fois, grâce à Panini, je suis trop content de pouvoir partager ça avec Noah, qui du haut de ses six ans, commence à s’intéresser au ballon rond et à, lui aussi, se chauffer un peu à l’idée de pouvoir voir quelques petits bouts de matchs par-ci, par-là, le mois prochain. On a donc reçu l’album souple et un premier lot de cartes, qu’on a commencé à dépouiller avec passion.

Comme toujours, on retrouve une page par équipe avec une sélection de joueurs, le logo de la fédération, ainsi qu’une photo d’équipe. En plus de cela, pas mal de pages spéciales en introduction du livre, avec logos de la compétition, photos de stades, des ballons et autres mascottes de l’événement. On retrouve également quelques pages permettant de voyager dans le temps et de revoir les équipes victorieuses des éditions précédentes.

Comme toujours, c’est bien évidemment un projet ambitieux que de réussir à collecter toutes les cartes. La pochette à l’unitée, contenant 7 cartes, est vendue à 1,50€, tandis que des packs plus importants proposent des tarifs avantageux. Vous pourrez les retrouver comme toujours en bureau de tabac / marchand de journaux, mais aussi en ligne comme sur le site de Panini directement, par exemple.

Au total, ce sont 980 sticker à collectionner dans cet album qui est plutôt joli, bien qu’assez simple. A part la partie introductive, j’aurais aimé avoir un peu plus d’infos sur les équipes ou autre pour transformer ça en véritable petite bible de la compétition. Mais je chipote ! Petite nouveauté : certains stickers rares sont présents et peuvent remplacer des version classiques. A vous les joueurs Or, Argent et Bronze en plus des classiques ! (et nous on a récupéré Rabiot et Saliba en argent déjà, pas mal !)

Vous l’aurez compris, on a pris beaucoup de plaisir par ici, et on continuera d’en prendre dans les jours et semaines à venir en tentant de compléter notre collection ! Au final, l’album Panini reste pour moi moins un simple album qu’un rituel familial. Et je pense que c’est aussi tout cela que parviennent à créer chaque Coupe du Monde.

Et comme promis, petit moment nostalgie avec les albums des précédentes éditions !