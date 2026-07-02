Je ne sais pas pour vous, mais quand on est dans une période de Coupe du Monde, ma vie ne tourne plus qu’autour de cela. Les blockers sont mis dans mon agenda pour ne surtout pas manquer un match de l’Equipe de France, mes jours de matchs sont passés à actualiser en boucle les sites sportifs pour voir si mon Kyky ne s’est pas blessé à la dernière minute, je ne parle que de ça avec mes collègues. Bref, mon cerveau est complètement lavé par cela, et ça me plait.

Je me suis donc dit que j’allais pousser encore un peu plus le bouchon en vous proposant à vous aussi de continuer à vivre cette ferveur, avec une sélection de titres disponibles dans le Xbox Game Pass pour prolonger l’aventure Coupe du Monde.

EA Sports FC 26

Comment ne pas penser en premier à celui qui est la star du ballon rond depuis des années. Si FIFA n’est plus officiellement FIFA, on continuera probablement de l’appeler comme cela jusqu’à la fin de nos jours par ici. Le jeu est inclus dans le Xbox Game Pass, et vous propose de vous plonger dans l’univers de la Coupe du Monde de nombreuses manières. Personnellement, c’est du côté du mode Saisons que vous pourrez me retrouver occasionnellement, où je tente de partir de Division 10 pour aller jusqu’en Division 1. J’avais d’ailleurs tenter de vous montrer cette folle épopée en vidéo à l’époque de FC24 sur notre chaîne Youtube, il faudra que je m’y remette bientôt !

Notre test de EA Sports FC 26 est disponible juste ici, si vous voulez en savoir plus.

Football Manager 26

Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis un grand amoureux de Football Manager. Là aussi, en 2024, je vous avais d’ailleur proposé de me suivre dans mes aventures pour faire du Racing Club de Strasbourg le plus grand club du monde. Avec Football Manager 26, la licence est de retour avec une base de données complètement mise à jour, de nouvelles fonctionnalités, un nouveau moteur, etc. Bref, le bonheur pour tous les amoureux de ballons ronds et de tableaux Excel.

Depuis la dernière mise à jour du jeu, vous avez notamment la possibilité de devenir sélectionneur national, et donc de tenter de faire aussi bien que Didier Deschamps. Ou tenter de faire en sorte que l’Allemagne ne se ridiculise pas, comme dans la vraie vie, si vous êtes plutôt amateurs de la Mannschaft. Bref, gros plaisir par ici !

Rematch

Rematch, je n’ai pas eu l’occasion d’y jouer encore, mais tout le monde s’accorde pour dire que c’est une vraie belle proposition. Inspiré de Rocket League dans son envie de proposer un football plus nerveux, plus immédiat et moins sage qu’une simulation classique, le jeu de Sloclap remplace les voitures par des joueurs et mise sur des matchs rapides en 5 contre 5. Pas de faute, pas de hors-jeu, pas de pause interminable : ici, l’idée est surtout d’enchaîner les actions, les passes, les frappes et les retournements de situation.

C’est peut-être le titre le plus éloigné de la Coupe du Monde “réaliste”, mais aussi celui qui peut le mieux prolonger son énergie. Là où EA Sports FC 26 cherche à reproduire le football que l’on regarde à la télé, et où Football Manager 26 permet de le disséquer dans ses moindres détails, Rematch choisit plutôt de garder l’adrénaline, les duels, les buts improbables et le plaisir immédiat. En clair : parfait pour ceux qui veulent encore du ballon rond, mais sans forcément passer 12 minutes à régler une tactique ou à râler sur l’arbitrage virtuel. Même si, soyons honnêtes, on trouvera sûrement quand même un moyen de râler.

Au final, le Xbox Game Pass permet donc de prolonger la Coupe du Monde de trois façons assez différentes. EA Sports FC 26 coche la case évidente de la simulation grand public, Football Manager 26 s’adresse à celles et ceux qui veulent refaire le tournoi depuis le banc, tandis que Rematch apporte une alternative plus arcade, plus directe et probablement plus propice aux soirées entre amis.

Et puis, difficile de parler de football un peu fou sans glisser un mot sur Rocket League. Le jeu n’est pas vraiment là pour justifier un abonnement Game Pass, puisqu’il est free-to-play, mais il reste une excellente option pour prolonger l’ambiance ballon rond dans sa version la plus absurde : des voitures, des turbos, un ballon géant et cette douce impression que le hors-jeu est enfin devenu un vieux problème du passé.

Bref, que vous ayez envie de rejouer la finale, de bâtir une tactique révolutionnaire ou simplement de marquer un but improbable à la dernière seconde, il y a clairement de quoi rester dans l’ambiance. Même depuis le canapé, climatisation allumée et mauvaise foi sportive à portée de main.