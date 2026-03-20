Après avoir trouvé la base parfaite avec l’ensemble Odlo en laine mérinos, restait une question essentielle : qu’est-ce qu’on met par-dessus pour affronter réellement la montagne ?

Pour notre séjour à Pra Loup, Ko-eun a opté pour une tenue complète Columbia Platinum Peak II 3L. Et autant te dire que sur le papier, ça ne l’a pas tout de suite rassurée. Pourquoi ? Parce que la veste et le pantalon sont relativement fins. Et quand on est (très) frileuse, voir une tenue de ski qui ne ressemble pas à une doudoune XXL, ça peut faire peur.

Spoiler : elle avait tort.

Une tenue fine… mais redoutablement efficace

Dès les premières descentes, le constat est assez bluffant. Oui, la tenue est fine. Oui, elle ne “chauffe” pas directement. Mais ce n’est pas du tout son rôle.

On est ici sur une membrane 3 couches ultra technique, pensée pour protéger du vent, de la neige et de l’humidité, tout en restant respirante. Et sur ce point, c’est un sans-faute : l’ensemble est parfaitement imperméable et coupe efficacement le vent, même dans des conditions bien froides

Résultat : avec une bonne première couche, Ko-eun est restée bien au chaud toute la journée. Mieux encore, elle n’a jamais eu cette sensation de surchauffe ou d’humidité qu’on peut parfois avoir avec des tenues trop épaisses.

Et ça, sur une journée qui alterne ski, pauses avec les enfants, remontées mécaniques et moments un peu plus statiques, ça change tout.

Confort, liberté de mouvement et style au rendez-vous

Autre point qui fait clairement la différence : la liberté de mouvement. La tenue suit parfaitement les mouvements, que ce soit sur les pistes ou en mode “parent multitâche” à gérer entre deux descentes.

Le côté léger est un vrai plus. On se sent moins “encombré”, plus mobile, et finalement plus à l’aise toute la journée.

Visuellement, rien à redire non plus : la tenue est vraiment réussie. Sobre, moderne, efficace. Le genre d’équipement qui donne presque envie de rester en tenue même pour aller manger une raclette (bon… presque).

Côté détails, Columbia coche toutes les cases attendues sur ce type de produit : aérations sous les bras, nombreuses poches pratiques, jupe pare-neige, capuche compatible casque… tout est là pour une utilisation intensive

Une approche différente… mais finalement plus intelligente

Ce qui surprend au départ, c’est l’absence d’isolation. Mais en réalité, c’est une vraie philosophie : laisser le rôle de la chaleur aux sous-couches, et se concentrer ici sur la protection et la respirabilité.

Et dans la pratique, c’est très cohérent. La tenue s’adapte à différentes conditions et évite l’effet “trop chaud / trop froid” qu’on peut avoir avec des vestes plus classiques.

Pour Ko-eun, qui craignait justement d’avoir froid avec une tenue aussi fine, la surprise a été excellente. Une fois bien équipée en dessous, elle s’est sentie protégée, confortable… et surtout libre de ses mouvements.

Au final, cet ensemble Columbia Platinum Peak II 3L s’impose comme une tenue de ski haut de gamme, pensée intelligemment. Une excellente complémentarité avec une bonne base layer, comme celle d’Odlo.

Et pour quelqu’un de frileux ? Contre toute attente… c’est même un très bon choix.

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