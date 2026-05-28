Pendant longtemps, les robots aspirateurs donnaient surtout l’impression d’être conçus pour des appartements parfaitement plats, ultra minimalistes et sans aucune aspérité. Dès qu’on leur imposait une vraie maison avec des tapis, des joints marqués, des petits seuils ou des sols anciens, beaucoup montraient rapidement leurs limites.

Avec le DEEBOT T90 PRO OMNI, ECOVACS cherche clairement à corriger ce problème. Et honnêtement, c’est probablement ce qui ressort le plus à l’usage.

Chez nous, on a plusieurs types de sols, dont des carreaux anciens avec des joints assez prononcés. C’est typiquement le genre de surface où beaucoup de robots aspirent correctement la poussière visible… mais laissent des résidus dans les creux ou peinent sur certaines traces séchées. Ici, le système de lavage à rouleau donne une sensation bien plus “active” qu’une simple lingette humide qu’on traîne derrière le robot.

Le rouleau exerce une vraie pression sur le sol et semble mieux épouser les petites irrégularités. Sur les tommettes ou les joints un peu marqués, le résultat paraît plus homogène que sur beaucoup de modèles utilisant de simples serpillières rotatives. Ce n’est évidemment pas magique au point de remplacer un gros nettoyage manuel sur un sol très encrassé, mais pour l’entretien quotidien, le gain est clairement visible.

Même constat du côté des tapis. Le robot détecte automatiquement les surfaces textiles et adapte son comportement pour éviter de mouiller les fibres pendant le lavage. Les transitions entre tapis et carrelage se font de manière assez naturelle, sans les hésitations ou les demi-tours étranges qu’on retrouve parfois sur certains concurrents.

La circulation générale dans la maison est aussi plutôt rassurante. Le T90 PRO OMNI gère correctement les petits seuils et les différences de niveau. Dans une maison où les sols ne sont pas parfaitement uniformes partout, ça change énormément au quotidien parce qu’on passe moins de temps à aller “sauver” le robot coincé dans un endroit absurde.

L’autre gros point fort du modèle, c’est toute la partie intelligente. Après la première cartographie, il est possible de personnaliser énormément de choses depuis l’application : choisir précisément quelles pièces nettoyer, créer des zones spécifiques, programmer des horaires différents selon les jours ou encore définir des zones interdites. Typiquement, on peut très bien lui demander de faire uniquement la cuisine après le repas ou éviter complètement un coin où traînent des jouets d’enfants.

Le robot mémorise bien l’environnement et la navigation reste globalement très propre. Son format relativement fin lui permet aussi de passer sous davantage de meubles que certains modèles plus imposants, ce qui évite ces fameuses bandes de poussière oubliées sous les buffets ou les lits.

La station OMNI apporte enfin le vrai confort “premium” du produit. Le robot gère pratiquement tout seul son entretien : nettoyage du rouleau à l’eau chaude, récupération de l’eau sale, séchage pour éviter les odeurs, recharge automatique… On finit finalement par intervenir assez peu au quotidien.

J’ai aussi apprécié le travail réalisé sur le bruit. Le T90 PRO OMNI reste étonnamment discret en fonctionnement normal pour un robot aussi puissant. Il sait évidemment se faire entendre quand il pousse l’aspiration à fond, mais il reste largement supportable même pendant une soirée tranquille ou du télétravail.

Au final, ce DEEBOT T90 PRO OMNI donne surtout l’impression d’être un robot conçu pour des maisons réelles, avec leurs tapis, leurs joints imparfaits, leurs petits obstacles et leur vie quotidienne. Et c’est probablement ce qui le rend plus convaincant que certains modèles ultra techniques mais parfois moins agréables à vivre au jour le jour.

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