Quand on part plusieurs jours en randonnée en totale autonomie, le plaisir de l’aventure s’accompagne souvent d’un dilemme bien connu : comment alléger son sac sans sacrifier la qualité de son alimentation ? Entre les repas industriels trop salés, trop sucrés ou simplement fades, et le poids du matériel qui finit par peser sur le dos autant que sur le moral, il est parfois difficile de trouver le bon équilibre.

C’est justement ce qui m’a séduite chez Naon Faim de Bretagne. Cette entreprise française, installée à Rezé en Loire-Atlantique, propose une alternative pensée pour les amateurs de nature, de randonnée et de voyage itinérant qui souhaitent continuer à manger sainement, même au milieu des montagnes ou au fond d’un bivouac.

Leur philosophie repose sur une idée simple : offrir des repas légers, nutritifs et savoureux, élaborés à partir d’ingrédients sélectionnés avec soin, issus d’une agriculture plus responsable. Les aliments sont déshydratés puis lyophilisés afin de préserver au maximum leurs qualités nutritionnelles tout en réduisant considérablement leur poids. Un vrai atout lorsque chaque gramme compte dans le sac à dos.

La gamme est particulièrement variée et permet de composer de vrais repas équilibrés : pâtes, semoules, purées de légumes, soupes… le tout accompagné de légumes et d’assaisonnements travaillés avec goût. Les épices apportent du caractère sans masquer les saveurs, et les recettes restent digestes, peu salées et adaptées à l’effort.

Pour les petits-déjeuners et les collations, la marque propose également des mueslis et des porridges gourmands, peu sucrés mais riches en énergie. Les saveurs sont nombreuses : coco, myrtille, banane, fruits secs… De quoi varier les plaisirs même après plusieurs jours de marche.

J’ai eu l’occasion de goûter deux produits de la marque. D’abord le couscous végétarien à la semoule de pois chiches : une très belle surprise. Les légumes conservent une texture agréable et légèrement croquante, tandis que la semoule est délicatement épicée et particulièrement savoureuse. On est loin de l’image du plat lyophilisé fade et sans relief.

J’ai également testé le muesli coco-chocolat en collation. Le résultat est à la fois simple et réconfortant : l’ajout d’eau crée une texture proche d’un lait léger qui enrobe les céréales, tandis que les pépites de chocolat apportent une touche gourmande très appréciable après une journée d’effort. Un vrai petit plaisir en pleine nature.

Côté tarifs, NAON reste finalement assez accessible pour ce type de produits. Comptez environ 4,40 € pour les mueslis et autour de 5,80 € pour les plats préparés sur la boutique officielle. Des prix cohérents au vu du format, des ingrédients bio et de la praticité proposée pour les activités outdoor.

Pour ma part, je serais ravie d’emporter les produits Naon Faim de Bretagne lors de mes prochains périples estivaux. Une belle découverte pour tous ceux qui veulent voyager léger sans renoncer au plaisir de bien manger.