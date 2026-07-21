À 59,99 euros, le CHERRY XTRFY K33 Compact Wireless ne cherche pas à impressionner les passionnés prêts à démonter leur clavier pour lubrifier chaque switch un dimanche après-midi. Son ambition est plus simple : proposer un clavier gaming compact, sans fil et suffisamment polyvalent pour accompagner aussi bien les sessions de jeu que le travail quotidien.

Son format 75 % constitue immédiatement l’un de ses meilleurs arguments. Le pavé numérique disparaît, mais le clavier conserve sa rangée de touches de fonction et les commandes essentielles. Avec ses 31 centimètres de largeur, il libère une place appréciable pour la souris sans imposer la période d’adaptation parfois nécessaire avec les modèles encore plus compacts. La construction reste essentiellement en plastique et les touches sont en ABS, mais l’ensemble paraît correctement maintenu sur le bureau grâce à ses 630 grammes.

Un clavier qui se connecte presque partout

Le K33 peut fonctionner en USB, avec son dongle 2,4 GHz ou en Bluetooth. Il est même possible d’enregistrer trois appareils Bluetooth, soit jusqu’à cinq appareils connectés au total, puis de passer de l’un à l’autre grâce au sélecteur placé sur le clavier. Le récepteur USB peut également être rangé directement sous le châssis, un petit détail bienvenu pour éviter de le perdre au fond d’un sac.

Pour jouer, la connexion 2,4 GHz reste naturellement la plus adaptée. Le taux d’interrogation atteint alors 1 000 Hz, comme en filaire. La réactivité convient parfaitement à un usage gaming classique, même si les joueurs compétitifs les plus exigeants trouveront aujourd’hui des claviers beaucoup plus rapides. Des mesures indépendantes ont d’ailleurs relevé une latence moyenne plus faible et plus régulière en USB qu’avec le dongle sans fil. Rien d’alarmant à ce prix, mais le câble reste la solution la plus sûre pour une partie vraiment sérieuse.

Des switches hybrides qui ne tromperont personne

CHERRY présente ses touches comme « Mem-chanical ». Dans les faits, elles reprennent le fonctionnement d’un clavier à membrane tout en essayant de reproduire une partie de la sensation d’un modèle mécanique. La frappe est assez silencieuse, souple et confortable pour écrire longtemps. Elle manque toutefois du retour net et précis que recherchent généralement les amateurs de véritables switches mécaniques. Les touches paraissent légèrement plus molles, notamment lorsque l’on enchaîne les frappes rapides.

Ce choix possède néanmoins un avantage concret : le K33 est certifié IP54. Il résiste donc à la poussière et aux éclaboussures, tandis que deux orifices situés sous le clavier permettent d’évacuer un éventuel liquide. Entre le café du matin et la canette posée un peu trop près pendant une partie, cette protection paraît finalement plus utile qu’un nouveau motif RGB.

L’éclairage n’est pas oublié pour autant. Sept effets sont accessibles directement depuis le clavier et le dessous translucide diffuse une lumière assez homogène. En revanche, les switches ne sont ni interchangeables ni réellement personnalisables, et aucune molette dédiée au volume n’est proposée.

Le CHERRY XTRFY K33 Compact Wireless n’est donc pas un clavier mécanique bon marché déguisé. C’est plutôt un bon clavier à membrane enrichi de fonctions gaming modernes. À 59,99 euros, sa connexion très complète, son format bien pensé et sa protection IP54 compensent largement une frappe un peu trop souple. Un modèle pertinent pour un premier équipement gaming ou pour ceux qui préfèrent la polyvalence aux sensations mécaniques pures.

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