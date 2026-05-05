Chez Withings, la santé connectée ne s’arrête pas au poignet. Après plusieurs semaines passées avec la ScanWatch 2 au quotidien, j’ai également eu l’occasion d’utiliser régulièrement la Withings Body Scan à la maison. Et très franchement, les deux produits forment un duo redoutablement efficace pour qui aime suivre sa santé de manière globale.

Là où la montre se charge de surveiller votre activité, votre sommeil, votre fréquence cardiaque ou encore votre température, la Body Scan vient ajouter une couche d’analyse beaucoup plus poussée… au sens propre comme au figuré.

Et non, ici on ne parle pas “juste” d’une balance.

Une balance qui sait se faire discrète… et élégante

Premier bon point : le design. La Withings Body Scan est une belle balance. Dit comme ça, ça peut sembler anecdotique, mais pour un objet qui reste visible dans une salle de bain ou une chambre, c’est important. Son look premium et minimaliste lui permet de s’intégrer facilement dans la maison sans donner l’impression d’avoir installé un appareil médical au milieu du décor.

Le grand écran couleur est agréable, lisible, et permet d’afficher directement les données essentielles. Mieux encore : il peut afficher la courbe d’évolution du poids directement sur la balance, ce qui permet de voir ses progrès en un clin d’œil sans forcément sortir son téléphone.

Plus qu’un poids : une vraie station de santé connectée

Le principe est simple : on monte pieds nus sur les repères indiqués, puis on saisit la barre rétractable équipée de capteurs. Et c’est là que la magie opère. Au-delà du simple poids – qui reste personnellement ma donnée principale de suivi – la Body Scan propose une analyse bien plus détaillée : masse grasse, masse musculaire, masse hydrique, masse osseuse, graisse viscérale… mais aussi une analyse segmentaire du corps.

En clair, la balance est capable de vous indiquer où se situent les variations : dans les jambes, les bras ou le tronc. C’est particulièrement intéressant si vous faites du sport ou si vous cherchez à perdre du poids intelligemment.

Parce qu’entre “j’ai pris 1 kilo” et “j’ai pris du muscle tout en perdant du gras”, le message n’est clairement pas le même.

Au quotidien, c’est justement ce genre de détails qui rend l’appareil pertinent. On évite de paniquer pour une variation de poids qui n’a finalement rien de dramatique.

ECG, âge vasculaire, santé nerveuse : utile ou gadget ?

Withings pousse ici le concept assez loin. La Body Scan intègre un ECG 6 dérivations, plus poussé que celui proposé par certaines montres connectées. L’objectif est notamment de détecter d’éventuelles irrégularités cardiaques comme la fibrillation auriculaire. Soyons honnêtes : ce n’est pas une fonction que l’on va utiliser tous les matins avec son café. Mais c’est typiquement le genre d’outil qu’on apprécie avoir sous la main si l’on souhaite surveiller sa santé cardiaque de manière plus sérieuse.

La balance propose aussi un suivi de l’âge vasculaire via la vitesse d’onde de pouls, afin d’estimer la souplesse des artères. Là encore, ce n’est pas l’indicateur le plus “fun” du quotidien, mais c’est intéressant pour suivre l’évolution de sa santé cardiovasculaire dans le temps.

Enfin, elle analyse aussi la santé nerveuse grâce à la conductance de la peau au niveau des pieds. Sur le papier, c’est impressionnant. Dans les faits, c’est probablement l’indicateur le moins parlant pour le grand public. Intéressant, oui… indispensable au quotidien ? Pas forcément.

Une balance pensée pour toute la famille

À la maison, nous avons créé plusieurs profils : le mien, celui de ma femme Ko-eun, mais aussi ceux de Noah, bientôt 6 ans, et Ellie, bientôt 2 ans… qui veut évidemment faire comme tout le monde. Et le plus bluffant, c’est que la balance détecte automatiquement qui monte dessus avec une précision étonnante.

En fonction du poids et des probabilités, elle attribue directement la pesée au bon profil. Et si jamais elle se trompe, il suffit de se pencher légèrement d’un côté ou de l’autre pour corriger l’attribution.

Même Ellie est correctement reconnue, ce qui nous a permis d’avoir enfin un suivi précis de son poids… pour le plus grand bonheur de l’équipe de la crèche, qui nous le demandait régulièrement depuis des mois sans qu’on sache répondre précisément.

C’est le genre de détail très concret qui rend l’appareil encore plus pratique au quotidien.

Une application toujours aussi réussie

Comme souvent chez Withings, l’application est un gros point fort. Créer les profils, consulter les historiques, analyser les courbes, suivre l’évolution détaillée… tout est clair et agréable. Si vous possédez déjà une ScanWatch 2 ou un autre modèle de la gamme, comme la ScanWatch Light que j’avais également testé il y a un moment par exemple, l’intérêt devient encore plus évident : toutes vos données de santé se retrouvent centralisées au même endroit.

Activité, sommeil, rythme cardiaque, poids, composition corporelle… on obtient un suivi cohérent et complet. Et c’est probablement là que la Body Scan prend tout son sens : elle ne remplace pas une montre connectée, elle la complète parfaitement.

Withings+ : intéressant, mais pas indispensable

Withings pousse aussi son abonnement maison : Withings+. Celui-ci ajoute des programmes, des missions quotidiennes, des conseils personnalisés et des analyses plus poussées. L’idée est bonne sur le papier, surtout pour les utilisateurs qui aiment être coachés ou motivés au quotidien.

Dans les faits, l’application de base est déjà suffisamment complète pour la majorité des utilisateurs. Personnellement, je trouve que l’abonnement apporte un “plus”, mais qu’il n’est pas indispensable pour profiter pleinement de la Body Scan. Et vu le prix déjà élevé de la balance, certains préféreront probablement s’en passer.

Un produit premium… à tous les niveaux

Le principal défaut de cette Body Scan reste son tarif, à presque 400 euros, même si des remises sont souvent proposées. Clairement, ce n’est pas une balance pour tout le monde. Si votre seul objectif est de surveiller votre poids après une raclette un peu trop généreuse, elle est totalement surdimensionnée.

En revanche, si vous aimez suivre précisément votre santé, que vous faites du sport, ou que vous êtes déjà dans l’écosystème Withings avec une ScanWatch ou d’autres produits de la marque, elle devient vite redoutablement pertinente.

Avec son design soigné, ses analyses ultra complètes et son excellente application, la Withings Body Scan s’impose comme l’une des balances connectées les plus avancées du marché. Et après plusieurs semaines d’utilisation, difficile de revenir à une balance “classique”.

Acheter sur le site officiel Withings