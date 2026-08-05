Lorsque l’on pratique régulièrement le VTT à assistance électrique dans les Vosges, il y a des endroits qui donnent immédiatement envie de poser les valises pour plusieurs jours. Le Col de la Schlucht et le secteur du Collet font incontestablement partie de ceux-là.

Pour notre dernier week-end, nous avons choisi de séjourner au Chalet Hôtel Le Collet, un établissement situé à 1 110 mètres d’altitude, entre Gérardmer et la vallée de Munster, au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. L’hôtel dispose de 33 chambres, d’un vaste espace spa, d’un restaurant réputé et bénéficie surtout d’un emplacement exceptionnel pour les amoureux de randonnée et de VTT.

Un départ idéal pour découvrir les Hautes-Vosges en VAE

L’un des grands atouts du Chalet Hôtel Le Collet est sans aucun doute sa situation exceptionnelle. En sortant de l’hôtel, il suffit d’enfourcher son VTT à assistance électrique pour rejoindre immédiatement les sentiers et pistes qui sillonnent les Hautes-Vosges. Pas besoin de reprendre la voiture ou de rechercher un point de départ : l’aventure commence directement au pied de l’établissement.

Le VTT électrique change véritablement la façon de découvrir la montagne. Là où certaines ascensions peuvent paraître impressionnantes à vélo classique, l’assistance permet de profiter pleinement du parcours sans que la condition physique ne devienne un frein. L’effort reste présent, mais il est beaucoup plus accessible et laisse davantage de place au plaisir de rouler, d’observer les paysages et de multiplier les découvertes.

Durant notre séjour, nous avons ainsi pu rejoindre facilement plusieurs points remarquables du massif, dont le célèbre Hohneck. Arriver au sommet à vélo offre une sensation particulière. Une fois sur les hauteurs, le panorama est tout simplement spectaculaire : les crêtes vosgiennes s’étendent à perte de vue, offrant un point de vue exceptionnel sur les vallées alsaciennes et lorraines. C’est précisément cette liberté qui fait tout le charme du VAE en montagne. En quelques heures, on passe des forêts d’altitude aux grands espaces des sommets sans avoir à se soucier de la difficulté des dénivelés.

Pour ceux qui souhaitent découvrir la région dans les meilleures conditions, le Chalet Hôtel Le Collet travaille actuellement sur des séjours dédiés au VTT électrique en partenariat avec Bureau Montagne Hautes Vosges. Ces packs permettent de bénéficier des conseils et de l’expertise d’un professionnel local connaissant parfaitement les itinéraires, les points de vue incontournables et les trésors cachés du massif en sortie tout inclus. Le Chalet Hôtel Le Collet propose désormais un séjour « VTT Électrique & Évasion en montagne », développé en partenariat avec Bureau Montagne Hautes Vosges. Cette formule comprend l’hébergement avec petits-déjeuners, une journée de VTTAE accompagnée par un guide privé, la location du vélo, un pique-nique ainsi que l’accès au spa Les Sources de la Meurthe. Une super idée Week-end à n’en pas douté, nous parlons par expérience !!

Entre les chemins forestiers, les routes panoramiques, les fermes-auberges et les grands sommets emblématiques des Vosges, le secteur du Collet constitue une destination idéale pour s’initier ou se perfectionner au VTT à assistance électrique, tout en profitant de paysages parmi les plus beaux de l’Est de la France.

Le plaisir de retrouver l’hôtel après l’effort

Après plusieurs heures passées sur les sentiers vosgiens, le retour au Chalet Hôtel Le Collet est presque une récompense à lui seul. L’établissement dispose d’un superbe espace bien-être, « Les Sources de la Meurthe », avec piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, jacuzzi et bain finlandais extérieur. Après une journée de VTT électrique et de découvertes sur les hauteurs vosgiennes, difficile d’imaginer meilleur endroit pour récupérer et prolonger cette parenthèse de bien-être.

Mais ce qui nous marque à chaque séjour, au-delà des équipements, c’est surtout le professionnalisme des équipes et la volonté permanente de faire évoluer l’établissement. Le Chalet Hôtel Le Collet n’est pas un hôtel qui se repose sur ses acquis. À chacune de nos visites, nous découvrons une amélioration, un nouvel aménagement ou une attention supplémentaire destinée à enrichir l’expérience client.

Lors de notre dernier passage, nous avons notamment pu constater le renouvellement d’une partie importante du mobilier du restaurant. Cette modernisation s’intègre parfaitement à l’identité du lieu et apporte encore davantage de confort et d’élégance à l’espace. Ce souci du détail reflète parfaitement la philosophie de l’établissement : investir continuellement pour offrir une expérience toujours plus qualitative à ses visiteurs.

Cette dynamique se ressent également dans la rigueur et l’engagement de l’ensemble des collaborateurs. De l’accueil au restaurant, en passant par les équipes d’entretien ou de bien-être, chacun contribue à créer une atmosphère professionnelle, chaleureuse et particulièrement agréable. Rien ne paraît laissé au hasard et cette constance dans la qualité de service mérite d’être soulignée.

Dans un secteur où beaucoup d’établissements misent uniquement sur leur emplacement, le Chalet Hôtel Le Collet se distingue par une véritable vision à long terme. Les investissements réguliers, l’attention portée aux retours des clients et la capacité à faire évoluer l’offre démontrent une réelle ambition de développement. Cette volonté d’avancer, d’innover et de se réinventer en permanence laisse présager un avenir prometteur pour cette belle adresse vosgienne.

Un grand bravo aux équipes pour leur engagement quotidien ainsi que pour la vision moderne qu’elles insufflent à l’établissement. Au regard des évolutions déjà réalisées ces dernières années, nul doute que le Chalet Hôtel Le Collet continuera à grandir et à s’imposer comme LA référence de l’hôtellerie de montagne dans les Vosges.

Une parenthèse vosgienne qui donne envie de revenir

Au-delà de la qualité de l’hôtel, de son spa ou encore de sa table, c’est avant tout l’expérience globale qui nous a séduits. Pouvoir partir directement à VTT électrique vers les plus beaux sommets des Hautes-Vosges, profiter de panoramas exceptionnels comme ceux du Hohneck, puis retrouver le confort d’un établissement en constante évolution constitue une véritable valeur ajoutée.

Le Chalet Hôtel Le Collet réussit à combiner nature, sport, bien-être et art de recevoir avec beaucoup de cohérence. Une adresse portée par des équipes engagées et une volonté permanente de progresser, qui mérite assurément sa place parmi les belles références du massif vosgien. Une chose est certaine : nous reviendrons poursuivre l’exploration de ce magnifique terrain de jeu qu’offrent les Hautes-Vosges.