Vous avez probablement vu récemment l’affaire « Brad Pitt », avec cette femme de 53 ans qui s’est fait escroquer de plus de 800.000 € par un scammer (appelé aussi brouteur) ayant mis en place une fraude complexe avec des fausses photos de l’acteur américain, et ayant pour but de voler son argent.

Conso-Mag a eu l’opportunité en début d’année de constater un autre système de fraude complexe et à donc tenté de jouer la victime (consentante) pour voir à quel point les arnaques sont mis en place avec le seul but de tromper leurs victimes.

Jour 1 : la mise en confiance

L’approche se fait la plupart du temps sur les réseaux sociaux via Telegram, la messagerie ultra-sécurisée mais également assez controversée pour servir d’outil pour les utilisateurs du DarkNet. Vous recevrez un message de ce genre, vous invitant à un job en ligne, avec une rémunération plus qu’intéressante (entre 1800 et 10 000€ mensuels dans le cas présent).

Dès que vous répondez oui, vous serez ensuite invité dans un groupe Telegram. Celui-ci vous explique le déroulement des étapes avec des nouvelles promesses de paiements encore plus mirobolantes (jusqu’à 22 000€ cette fois). On vous promet des paiements de 5€ pour simplement faire un like sur des profils instagram lambda (qui existent vraiment en passant), de faire des captures d’écrans des likes effectués et de les envoyer au compte en question.

L’arnaque est en place, le poisson est ferré, l’étape suivante est de contacter la fameuse Alizee (c’est pas sa faute à elle de toute façon) qui deviendra votre gestionnaire particulier. Continuons donc avec elle :

Alizee continue de nous expliquer la suite des étapes, participer chaque jour aux étapes en cours, et être assidu jusqu’à effectuer 22 taches d’affilées. Au bout de la fameuse 22iéme étape, on recevra un bonus de 300€ (jackpot !). On apprendra plus tard, qu’il faut également passer cette étape de 22iéme étape pour pouvoir s’exprimer sur le groupe suivant (en attendant on est muets pendant que les autres floodent de messages le groupe Telegram).

A cette étape, le premier paiement est bien arrivé, 5€ sur notre compte paypal.

L’étape suivante est donc de rejoindre un nouveau groupe. Une fois rejoint, vous vous rendez compte qu’il y a énormément de membres, et déjà pas mal d’activité, des centaines de messages débarquent toutes les minutes, avec apparemment beaucoup de gens qui participent déjà à l’affaire du siècle. Mais par chance, nous débarquons sur les taches 1-2-3 du début de cycle.

Les gens qui ont le droit de parler sur ce groupe, répondent continuellement quand ils ont terminés leurs taches, bizarrement ça n’est pas demandé ni par Alizee, ni par l’administrateur de ce groupe. Mais ça fait vivre le groupe, comme si plein de gens bossaient et étaient enthousiastes de faire leurs tâches.

On confirme donc nos likes à Alizee, et le paiement suivant arrive bien sur Paypal, ainsi qu’un 3iéme pour les étapes 7-8-9. On est à présent à 11€ de gagné juste en likant 10 profils instagram, alléchant n’est ce pas ?

On continue tranquillement jusqu’à arriver à l’étape 10, ici commence véritablement la mise en confiance et en abime de la victime. On a gagné de l’argent, il va falloir en dépenser.

A nous de choisir le risque que l’on souhaite mettre, de 30 à 60€, avec une promesse de retour de 30% de commission, soit de 9 à 18 € de bénéfices. Petite somme mais suffisamment intéressante pour être tenté. Allez on se lance, et on contacte Alizee à nouveau pour les détails :

Cette fois, on doit envoyer un paiement paypal (en choisissant bien l’option Amis et famille, ce qui empêche toute réclamation possible auprès de Paypal). On nous invite ensuite à créer un compte sur un site internet d’e-commerce. Étrangement, ce site n’a pas de nom de domaine (le fameux www.monsite.com) mais directement une adresse IP. Le site est bien fonctionnement et on peut donc créer un compte sans problème et on doit le confirmer à notre responsable.

Contactons donc à présent ‘El professor’ Gaudi, qui nous explique le déroulement de la tache. Basiquement, on reçoit notre dépôt paypal en caisse sur le site – complétement légitime – et on doit acheter un produit défini par le dit-monsieur.

Après connexion, nous constatons l’arrivée de nos 30€ et pouvons souffler un peu. On nous demande de chercher l’objet et de passer la commande. On s’exécute donc et notre solde revient à 39€ (soit les fameux 30% de commissions que l’on devait toucher), une deuxiéme commande pourrait tomber mais pas de chance, nous n’en avons qu’une seule. Nous recevons un code à transmettre à Alizee, et nous recevons bien notre argent avec la commission sur le compte paypal, soit 39€.

On termine notre journée avec l’étape 11-12-13 qui correspond de nouveau à des likes sur Telegram qui bénéficient maintenant d’un petit boost et passent à 4€ par paiement.

A la fin de la journée, on constate donc être en bénéfice. Pas exactement la somme minimum promise mais pas loin. En risquant 30€, on a bénéficié au total de 24 € de gains à la fin de journée, ce qui, si ce n’était pas une arnaque, serait un salaire journalier tout à fait correct, au regard du temps passé (quelques dizaines de minutes, plus une surveillance régulière chaque heure des taches à effectuer). On pourrait donc se sentir en confiance, et Alizee nous souhaite une bonne soirée et à demain.

Jour 2 : l’étau se resserre

On avait fini sur les tâches 11-12-13, et on continue donc avec la tache 14 qui est à nouveau un like Instagram. Puis le retour de la tâche nécessitant un dépôt d’argent depuis Paypal. Cette fois, les montants demandés augmentent doucement mais surement, au minimum 60€ jusqu’à 100€ à déposer pour espérer gagner à nouveau 30% de bonus.

La procédure reste la même, on doit contacter Gaudi, on se connecter sur le site boutique, et on suit les instructions. On reste à nouveau très prudent et tente avec le minimum de dépôt, soit 60€. On achète donc le produit, et on a une petite nouveauté cette fois, une deuxième « commande » tombe, et on nous demande de déposer à nouveau un montant supplémentaire avec paypal, soit 10, 20 ou 30 euros. On choisit toujours la prudence, et déposons donc 10€ de plus. A ce moment précis, le mécanisme complet apparait, nous avons déjà dépensé 70€ (soit un potentiel de perte de 46€ si on compte les gains de la journée précédente), a tout moment l’étau peut se refermer sans jamais retrouver notre argent, vu que l’agent nous demande bien à chaque fois d’effectuer des paiements paypal « entre amis » pour ne pas pouvoir réclamer en cas de litige.

Suite à notre deuxième « commande », la troisième ne sera pas reçue, et donc on s’arrête la pour cette tâche. De nouveau on transmets les infos à Alizee, et encore une fois l’argent nous est bien retourné sur notre compte paypal (on remarquera la provenance d’encore un autre compte paypal).

Enfin, les dernières tâches, se rapprochent, nous devons à nouveau suivre des profils Instagram pour les taches 16-17-18 et 19-20-21. Deux fois 4€ gagnés.

Si on fait le point rapide, on a dépensé 30€ le jour précédent, et 70€ aujourd’hui. L’argent nous a été retourné, et les commissions et les likes Instagram nous ont rapportés 57€ de plus. Qui ne serait pas conquis par une somme pareille gagné en si peu de temps ?

La tâche 22 nous tend les bras, avec la promesse des 300€ offerts en bonus, ainsi que de devenir VIP et de pouvoir s’exprimer dans le canal adéquat.

Jour 2 – fin de journée : fin de la partie

On ne rigole plus la tâche 22 est une tache identique à la tache 10 et la 15. Un dépôt demandé pour effectuer des commandes sur l’eboutique. Remarquez à présent les montants demandés qui sont maintenant bien plus élevés, même sur le niveau le plus bas, de 150€ à 8000€ avec une commission promise jusqu’à 60%. Nous arrêtons la, le jeu. Nous nous arrêtons la malgré les demandes d »Alizee de continuer, en nous expliquant à quel point nous sommes « spécial ».

Après enquête, il s’avère que la dernière étape est celle qui vous ruinera. Quelque soit le montant déposé, la personne gérant la boutique virtuelle, vous demandera de faire une commande, comme d’habitude, puis une seconde avec un nouveau dépôt supplémentaire d’au moins 30% du précédent. Pour au final, vous indiquer de faire la 3iéme, avec un dernier dépôt qui sera bien plus élevé. Une fois que vous aurez malheureusement effectué votre dernier dépôt et effectué la dernier commande, un problème arrivera et les fonds ne seront plus disponibles. L’arnaqueur vous fera une proposition pour vous aider, en vous demandant de verser à nouveau un montant pour récupérer votre argent et terminer la tache 22. Dans le « meilleur » des cas, vous aurez perdu que 400-500€ minimum. Mais si vous avez été gourmand, c’est plusieurs dizaines de milliers d’euros qui partiront dans la nature. De nombreux témoignages circulent aujourd’hui avec des personnes qui ont tout perdus croyant avoir touché le graal.

Nous avons tenté de contacter les membres du groupes Telegram, soit-disant des membres très réguliers qui auraient dépassé la tache 22 puisqu’ils peuvent s’exprimer sur le canal. Étrangement aucun ne nous a répondu, ni lu notre message, à ce jour. De la même manière, nous avons tenté un message sur le groupe de départ, pour avertir du risque de l’arnaque. Aucune réponse, mais d’autres membres ont quittés le groupe depuis (qui ont probablement été invités comme nous au départ), nous avons également été exclus du groupe et ne pouvons plus les contacter à ce jour.

Enfin, pendant que nous rédigions cet article, un autre compte Telegram nous contacte, et nous propose de gagner de l’argent. Cette fois, on nous demande de nous abonner à des comptes Youtube. Le paiement se fait en crypto monnaie, avec un bonus de 20 UDST pour commencer à participer. L’argent sera également bien arrivé sur notre compte, et une promesse de 5 UDST par abonnements supplémentaire sera promis, avec un paiement dès 100 USDT atteint. Des étapes « d’investissements » de cryptomonnaies sont présentes, avec à nouveau des montants et des commissions très élevées. Les détails sont différents, mais la procédure est la même, nous mettre en confiance, et nous piéger une fois la confiance bien acquise. Voici un aperçu des derniers échanges à ce sujet :