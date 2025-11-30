J’ai récemment eu l’occasion de me plonger dans le folklore japonais avec la nouvelle édition de Yōkai, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’expérience est à la fois zen et terriblement stimulante. Dans ce petit jeu de cartes édité par Bankiiiz Éditions, notre mission est simple : apaiser les esprits Yōkai – ces célèbres créatures surnaturelles – en les regroupant par famille. Sauf que, bien entendu, il y a un hic : la communication verbale est strictement interdite.

Article rédigé en partenariat avec AQuoiTuJoues.com : tout sur les jeux de société

On se retrouve donc à la table face à une grille de 16 cartes Yōkai, posées face cachée, que nous devons déplacer, de concert, pour rassembler les quatre familles (Kitsune, Kappa, Rokurokubi et Oni). Et tout cela, en équipe !

Quand la mémoire rencontre la confiance : le cœur du jeu

Ce qui fait la force de Yōkai, c’est son incroyable mécanique d’interaction non-verbale. À mon tour, je dois effectuer trois actions cruciales :

Observer 2 cartes Yōkai : Je regarde discrètement deux cartes de la grille (n’importe lesquelles) et les remets à leur place. Mon rôle est maintenant de transmettre cette information à mes partenaires… sans parler. Déplacer 1 carte Yōkai : Je choisis une carte et la déplace adjacente à une autre. Le placement que je choisis (ou que je ne choisis pas) est mon indice principal. Si je prends un Yōkai que je sais être un Kappa et que je le rapproche d’un autre Kappa supposé, je crie (intérieurement) à mes partenaires : « Attention ! Ici, c’est la zone des Kappa ! » Dévoiler ou jouer une Carte Indice : Enfin, j’utilise une de nos ressources limitées pour donner un indice. Ces cartes Indice affichent une, deux, ou trois couleurs de familles. Placer un indice sur une carte, c’est promettre que cette carte appartient à l’une de ces couleurs.

Cette séquence d’actions génère une tension délicieuse. On décrypte les mouvements de ses coéquipiers, on se remémore les cartes que l’on a vues, et surtout, on fait confiance à l’autre joueur pour ne pas commettre l’irréparable. Contrairement à de nombreux jeux coopératifs, Yōkai excelle à contourner l’écueil du « joueur alpha ». Puisque les informations sont fragmentées et personnelles (chacun a vu des cartes différentes), personne ne peut dicter la stratégie globale. C’est un véritable ballet de déduction et de gestion de la mémoire collective.

Un défi modulable pour une rejouabilité infinie

J’avoue que la partie de base, bien que très agréable et rapide (comptez 20 minutes maximum), peut sembler un peu facile, ou du moins répétitive, une fois la mécanique bien assimilée. C’est là que la nouvelle édition prend tout son sens grâce à sa modularité exemplaire.

Yōkai propose en effet cinq niveaux de difficulté différents. On peut ajouter des contraintes de placement (limiter le mouvement à la dernière carte regardée), intégrer des Cartes Affinité (qui imposent à deux familles spécifiques de rester voisines), ou encore des Cartes Objectif (qui définissent une contrainte de placement final pour le plateau entier).

Mon avis est nuancé mais très positif : Le jeu de base est un excellent « memory » coopératif d’apéro. C’est un jeu malin, simple à sortir, et son petit format de boîte est un atout. Cependant, pour les joueurs réguliers, je recommande de passer rapidement aux modules de difficulté supérieure. Ces ajouts transforment l’expérience, passant d’un simple jeu de mémoire à un véritable casse-tête stratégique à communication limitée, rivalisant avec des classiques du genre comme Hanabi ou The Mind.

En conclusion, si vous cherchez un jeu coopératif, zen par son thème japonais, mais tendu par sa mécanique, qui évite le syndrome du joueur dominant et offre une belle courbe de progression grâce à ses nombreux modules, cette nouvelle édition de Yōkai est une petite perle à ne pas manquer. C’est beau, c’est fluide, et c’est surtout un excellent moyen de tester la cohésion (et la mémoire !) de votre groupe. Verdict : Laissez-vous tenter, mais n’ayez pas peur de corser les choses rapidement !