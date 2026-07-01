Certains jeux nous demandent de trouver le bon mot. D’autres de comprendre ce que pensent les autres joueurs. To Me!… Or Not To Me? réussit à mélanger ces deux plaisirs dans une proposition coopérative originale et accessible..

Chaque joueur reçoit un mot placé devant lui, visible par tous les autres participants mais caché à ses propres yeux. Le but est donc de retrouver ce mot. Pour cela, les joueurs vont tour à tour écrire un indice et le poser au centre de la table. La subtilité du jeu est que l’indice est visible de tous, mais son destinataire reste secret. Est-ce un indice pour vous ? Pour votre voisin ? Pour quelqu’un d’autre autour de la table ? À chacun d’observer, de recouper les informations et de tenter de comprendre ce qui lui est réellement adressé.

L’idée est excellente. Les premiers tours donnent lieu à de véritables discussions, des regards interrogateurs et des raisonnements parfois très amusants. On analyse les indices, on cherche des liens, on hésite. Le jeu crée naturellement des échanges et une ambiance conviviale. C’est simple à expliquer, accessible à des joueurs occasionnels et suffisamment original pour susciter immédiatement la curiosité.

Le matériel participe également à cette bonne première impression. Les porte-cartes sont pratiques, les feutres effaçables font le travail et l’ensemble est agréable à manipuler. Seul petit bémol : les chevalets semblent un peu fragiles et mériteront sans doute quelques précautions si le jeu sort souvent.

Là où je reste un peu plus réservé, c’est sur le cœur même de la mécanique. Tout l’intérêt du jeu réside dans cette incertitude permanente : « Cet indice est-il pour moi ou non ? » Or, dans la plupart de nos parties, cette ambiguïté s’est dissipée assez rapidement. Les indices finissent souvent par pointer assez clairement vers leur destinataire, ce qui réduit une partie du doute et de la tension que le jeu cherche à installer. Une fois cette étape franchie, il ne reste finalement qu’un jeu de déduction assez classique.

Cela ne rend pas le jeu mauvais, loin de là. Nous avons passé un bon moment et les parties s’enchaînent agréablement. Mais dans cette famille de jeux d’associations d’idées et de coopération, je continue à préférer Just One ou So Clover!, qui me semblent offrir davantage de surprises, de créativité et de renouvellement d’une partie à l’autre.

Concernant la configuration, je recommande vivement d’y jouer à 4 joueurs minimum, et idéalement à 6 joueurs. Plus il y a de mots en circulation et d’indices qui se croisent, plus la confusion devient intéressante et plus le concept révèle son potentiel.

Au final, To Me!… Or Not To Me? est un jeu chaleureux, malin et facile à sortir. Son concept est original et fonctionne bien, même s’il dévoile parfois un peu trop vite ses secrets. Une belle découverte, qui trouvera facilement sa place dans un cercle familial ou entre amis, sans pour autant détrôner les références du genre.