Retrouver un jeu auquel on jouait gamin pour le faire découvrir à ses enfants, ça fait toujours quelque chose. Avec Le Cochon qui Rit Peppa Pig, Dujardin ajoute à ce petit plaisir nostalgique une héroïne qui a déjà ses entrées à la maison. Ellie adore ces petits cochons rigolos, alors même qu’elle n’a jamais vu le dessin animé ! À l’heure où elle commence doucement à s’intéresser aux jeux de société, la rencontre avait donc de quoi nous plaire.

Des cochons à reconstituer aux Peppa à habiller

Si vos souvenirs du Cochon qui Rit sont un peu lointains, le principe du jeu classique est simple : lancer les dés pour reconstituer son cochon, morceau par morceau. Un six permet de récupérer le corps, puis les as servent à ajouter les pattes, les oreilles ou les yeux. Avec cette fameuse queue en tire-bouchon qui demande deux as ! Le premier à terminer son animal remporte la partie.

Cette édition Peppa Pig conserve l’idée d’une construction progressive guidée par le hasard, mais change ce que l’on assemble. Il faut désormais habiller Peppa pour la pluie, en complétant sa figurine avec ses accessoires. La boîte comprend quatre figurines, vingt accessoires de pluie et un dé illustré. On peut donc jouer de deux à quatre, chacun avec son petit personnage devant soi.

Annoncée à partir de trois ans, cette version propose un objectif très concret : on voit immédiatement ce qui manque à sa Peppa. Pas besoin de lire ni de retenir une longue série d’actions pour comprendre où l’on va.

Une version attachante, malgré quelques chutes

À la maison, cette adaptation fonctionne bien. Le plaisir vient autant du lancer de dé que de la manipulation : récupérer un accessoire, trouver comment le placer, voir sa figurine prendre forme… Pour découvrir les premières habitudes du jeu de société, comme attendre son tour et suivre une consigne commune, le support est chouette.

L’univers Peppa apporte aussi une motivation immédiate. Nous avions déjà retrouvé cette joyeuse famille avec la grande voiture familiale Peppa Pig et bébé Evie, et l’attachement d’Ellie aux personnages se confirme ici. D’ailleurs, les figurines l’intéressent aussi très bien sans partie organisée : elle aime simplement les manipuler et jouer avec. Le matériel continue donc de vivre une fois le dé mis de côté.

Mon principal reproche concerne la stabilité des figurines. Elles tombent souvent au lieu de rester tranquillement debout. Quand on est justement en train de leur ajouter des accessoires, devoir régulièrement les redresser finit par agacer un peu. C’est dommage, car la manipulation constitue une bonne partie de l’intérêt de cette édition.

Malgré ce défaut, je suis content de retrouver Le Cochon qui Rit sous cette forme. La formule reste simple, accessible et agréable à partager à quatre. Peppa lui apporte une porte d’entrée toute trouvée pour les petits qui l’aiment déjà, tandis que les parents retrouvent un souvenir d’enfance. Il aurait simplement fallu que ces petits cochons soient un peu plus solides sur leurs appuis !

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