J’ai commencé le padel il y a environ un an, surtout pour jouer avec des amis. Au début, le programme était simple : courir partout, célébrer les quelques points réussis et essayer de comprendre pourquoi la balle ressortait parfois de la vitre dans une direction que je n’avais absolument pas prévue. Depuis, le jeu commence doucement à ressembler à quelque chose. On a même décroché une troisième place en P25. Maintenant, j’aimerais bien aller chercher le premier titre.

Côté matériel, j’avais jusque-là joué avec deux raquettes plutôt destinées aux débutants. La première a connu une carrière particulièrement courte : elle a fini contre une vitre dès mon deuxième match. Avec la Wilson Defy LS V1, je passe donc à ma première « belle » raquette. Reste à savoir si mon jeu est prêt à suivre.

Une raquette d’attaque qui reste maniable

La Defy LS appartient à une gamme pensée pour le jeu offensif. Sa forme en diamant favorise les frappes appuyées, tandis que son poids annoncé de 355 g en fait la version la plus légère de la famille. C’est ce mélange qui m’intéressait. Je joue à gauche et j’aime pouvoir tenter quelque chose quand une balle se présente au-dessus de moi, mais je n’avais pas envie d’une raquette qui me donne l’impression de manier une poêle à frire le reste du point.

Wilson associe une surface Comfort Flex à une mousse Power Foam. Derrière ces noms, l’idée est assez facile à comprendre : conserver de la puissance à la frappe sans rendre la raquette trop exigeante à chaque échange. Sa surface texturée est également conçue pour aider à donner des effets à la balle. Ce sont des promesses intéressantes, mais sur la piste, ce qui compte pour moi reste beaucoup plus concret : est-ce que j’arrive à jouer mes coups habituels, et qu’est-ce que cette raquette m’apporte vraiment ?

Le smash progresse ; pour le reste, je prends mes marques

La différence la plus nette, pour l’instant, je la sens sur les smashs. La balle part mieux quand je m’engage franchement. C’est agréable, et forcément un peu grisant quand on joue à gauche : on se surprend vite à regarder les balles hautes avec davantage d’ambition.

Pour autant, la Defy LS n’a pas transformé mon jeu du jour au lendemain. Sur les autres coups, je suis encore en train de prendre mes repères. J’aime plutôt construire le point que frapper fort à chaque occasion, et une raquette plus orientée vers l’attaque ne dispense ni de bien se placer ni de choisir le bon moment. Elle ne m’aidera pas non plus à défendre une balle que j’ai laissée passer en pensant que mon partenaire allait la prendre. J’ai vérifié : ce problème-là vient toujours de moi.

C’est justement ce qui rend ce changement intéressant. Après un an de padel, je commence à sentir plus précisément ce que j’attends de mon matériel, sans avoir encore la prétention d’en exploiter tout le potentiel. La Defy LS m’apporte déjà quelque chose sur mon coup d’attaque le plus évident. Je vais maintenant voir comment notre entente évolue au fil des matchs, notamment quand il faut défendre, patienter et reconstruire le point.

Pour gagner ce premier P25, il faudra sans doute davantage qu’une nouvelle raquette. Mais si elle peut m’aider à mieux conclure les points que nous avons réussi à construire, je prends.