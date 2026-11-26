Avec Mallow, les personnages posent des questions aux enfants et rebondissent sur leurs réponses. Noah a halluciné dès les premiers échanges. Quand on a proposé un piano qui fait des bruits de prout, le jeu a repris l’idée dans l’histoire. Voilà le principe de Mallow, une enceinte pour les 4 à 10 ans qui leur propose des aventures dans lesquelles ils peuvent intervenir à voix haute.

Dès le déballage, l’objet m’a plu. Le coffret est soigné, les couleurs rendent vraiment bien, et la poignée est pratique pour trimballer l’enceinte d’une pièce à l’autre. Zorp, le petit bonhomme livré avec, a une bonne bouille. L’application guide les parents avec un tuto très visuel. J’ai pu créer un profil pour chacun de mes enfants, et l’enceinte demande qui joue en début de partie. Bien vu dans une fratrie où chacun veut son tour.

Une aventure qui rebondit sur les idées des enfants

Comme avec Ma Fabrique à Histoires de Lunii, on retrouve le plaisir d’une aventure sans écran. Ici, les réponses à voix haute se mêlent aux boutons et aux lumières qui s’animent autour de la figurine. La reconnaissance vocale m’a bluffé avec Noah, même quand il répondait timidement. Ellie, qui a 2 ans et se situe sous l’âge conseillé, était tout aussi impressionnée, mais l’enceinte comprenait moins bien ses mots.

Ce qui m’a surtout plu, c’est la place laissée aux réponses ouvertes. Dans la base secrète, on a aussi ajouté un ours de la taille d’une maison et un trampoline magique. Le jeu a tenu compte de nos idées pour la suite, même quand on poussait un peu le délire. Le plaisir vient justement de ce que chacun imagine quand le personnage lui laisse la parole. Une question toute simple comme « qu’est-ce qu’on met dans la base ? » suffit à lancer le jeu.

L’IA sert à comprendre ce que dit l’enfant et à faire rebondir les personnages dans une aventure écrite par des auteurs. Le dialogue reste dans le cadre du jeu, avec une mission et une fin. Les personnages y jouent un rôle de fiction. Mallow explique avoir prévu des garde-fous pour éviter les consignes dangereuses et inviter l’enfant à parler à un adulte de confiance si ses propos sont inquiétants. La marque dit tester régulièrement ces protections.

Mallow annonce environ 90 minutes de jeu avec Zorp, qui donne un aperçu des aventures, des mini-jeux, des quiz et des créatures à élever. Comptez 60 à 90 minutes annoncées par figurine supplémentaire. En rejouant, les idées de l’enfant peuvent changer certains échanges, même si la trame reste la même. Au fil des chapitres, Zorp débloque quatre histoires et deux chansons. Ces bonus forment un petit catalogue à écouter sans participer, même hors ligne. Le jeu interactif, lui, demande du Wi-Fi. L’enceinte fait aussi veilleuse.

Des petits souvenirs dans l’appli et d’autres aventures à découvrir

L’appli propose une option, désactivée par défaut, pour réécouter de courts extraits des réponses de son enfant. J’aime bien l’idée de retrouver une petite phrase qui nous a échappé pendant la partie. On peut ainsi retrouver un à trois extraits de 5 à 15 secondes par histoire, captés à des passages prévus à l’avance. Pendant le jeu, la voix est traitée à distance. Mallow indique que, par défaut, l’audio est effacé à la fin de la partie et que les transcriptions chiffrées restent sur ses serveurs jusqu’à 30 jours.

Même sans activer les extraits, l’appli permet de voir où en est chaque enfant dans son aventure et ce qu’il a débloqué. Je trouve ça surtout sympa pour poser une question un peu plus précise que « alors, c’était bien ? ». Un chapitre terminé ou un bonus gagné, et on a déjà de quoi lui demander de raconter ce qu’il a fait, avec sa version des événements.

À 119,99 € avec Zorp, puis 19,99 € la figurine sans abonnement, la collection peut vite chiffrer, mais reste malgré tout dans des prix comparables à ce que l’on peut retrouver chez la concurrence. Zorp donne un bon aperçu de ce que l’enceinte sait faire, et les autres personnages développent chacun leur formule. Avec Ladybug, Mission Émotions propose six épisodes dans l’univers de Miraculous. Le quiz Kididoc des éditions Nathan emmène les enfants au temps des chevaliers, tandis qu’Agatha Kiwi leur confie des enquêtes à résoudre. Ce qui me donne envie de ressortir la Mallow, c’est de voir ce que les enfants inventeront la prochaine fois et comment le jeu s’en emparera.