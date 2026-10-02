Il y a quelque temps, le Carver Mat 10 pouces nous avait rappelé pourquoi nous aimions les cadres photo numériques : nos photos sortent enfin du téléphone pour retrouver une place à la maison. L’Aura Aspen reprend cette idée, avec un écran plus grand et une liberté qui nous avait manqué sur le Carver : on peut le poser aussi bien en portrait qu’en paysage.

Ce que l’Aspen change vraiment face au Carver Mat

Avec son écran de 12 pouces, l’Aspen donne un peu plus de présence aux photos que le Carver Mat et ses 10 pouces. Son affichage antireflet et son passe-partout à texture papier l’aident à ressembler à un cadre que l’on choisit pour son salon, plutôt qu’à un écran supplémentaire. Il reste fin, avec 2,8 cm d’épaisseur.

Le changement le plus utile concerne les photos verticales. Le Carver Mat doit rester en paysage : il peut associer deux portraits côte à côte, une solution maligne, mais qui ne remplace pas toujours l’envie de voir une seule photo en grand. Avec l’Aspen, il suffit de tourner le cadre. Pour les portraits de famille, c’est un vrai argument.

Le principe, lui, reste celui que nous avions aimé : on branche le cadre, on le connecte au Wi-Fi, puis on ajoute des photos depuis l’application Aura. Les proches peuvent contribuer à distance, sans abonnement ni limite annoncée pour les photos et vidéos. C’est toujours la fonction qui donne le plus de sens à l’objet. L’application Aura permet aussi de piocher dans les photos que vous avez déjà organisées ailleurs. Vous pouvez, par exemple, relier un album Google Photos au cadre : les images présentes s’affichent sur l’Aspen, puis les nouvelles s’ajoutent automatiquement au fil du temps. Les albums iCloud, y compris partagés, peuvent également alimenter le cadre depuis l’application. C’est pratique pour garder les photos de la famille à jour sans refaire une sélection après chaque week-end ou anniversaire. Petite précision : les vidéos ne se synchronisent pas depuis Google Photos ; il faut les envoyer séparément depuis son téléphone.

Côté installation, il faut cependant prévoir une prise à proximité. L’Aspen reste alimenté par câble, et Aura n’en indique pas la longueur précise dans sa fiche. Je ne vous promettrais donc pas qu’il atteindra sans problème cette étagère tout en haut du salon. Quant au mur, mieux vaut oublier l’idée : l’Aspen est conçu pour être posé sur un meuble, sans fixation murale fournie.

Des vidéos, mais aucune attaque-surprise pour mamie

L’Aspen possède un haut-parleur et accepte les vidéos courtes, jusqu’à 30 secondes. Elles peuvent défiler automatiquement parmi les photos, mais toujours sans le son. Pour entendre le rire d’un enfant ou un petit message, il faut relancer la vidéo en touchant la barre du cadre ou depuis l’application. Mamie peut donc passer devant sans risquer la crise cardiaque à cause d’un « COUCOU ! » lancé soudainement dans le salon.

Le cadre ajuste aussi sa luminosité selon la lumière ambiante et met son écran en veille quand la pièce devient sombre. Ce n’est pas un détecteur de présence : il ne se réveille pas parce que quelqu’un passe devant. On peut également programmer dans l’application une heure quotidienne d’allumage et d’extinction, ou utiliser le bouton de veille à l’arrière. C’est une façon raisonnable d’éviter que l’écran reste allumé pour personne, même si la veille consomme encore un peu d’électricité.

À 249 € affichés sur le site d’Aura, contre 189 € pour le Carver Mat, l’Aspen demande un budget supplémentaire. Je garderais le Carver pour un petit meuble et des photos surtout horizontales. Je choisirais l’Aspen pour donner davantage de place aux souvenirs, particulièrement aux portraits, tout en retrouvant cette simplicité de partage qui nous avait déjà touchés.