La batterie d’une souris sans fil ne tombe jamais à plat au bon moment. Avec le HyperFlux V2, Razer propose de la recharger directement sur le tapis, pendant qu’on s’en sert. L’édition Hard ajoute une surface rigide pensée pour une glisse rapide. L’idée est séduisante, mais comment fonctionne-t-elle une fois posée sur le bureau ?

Un disque sous la souris, puis le tapis fait le reste

Le HyperFlux V2 est vendu avec un petit disque de charge. Sur une souris compatible, on retire le cache circulaire situé dessous et on le remplace par ce disque. Il capte l’énergie transmise par le tapis pour recharger la batterie de la souris pendant qu’elle bouge. Il ne s’agit donc pas de déposer la souris à un endroit précis entre deux parties : toute la surface sert à la recharger pendant son utilisation.

L’installation suit quelques étapes. On branche d’abord le tapis à l’ordinateur avec son câble USB-C ; un adaptateur USB-A est fourni si nécessaire. On insère ensuite le disque sous la souris, on place celle-ci en mode sans fil 2,4 GHz, puis on la pose sur le tapis pour l’associer. Le tapis possède son propre récepteur sans fil : une fois l’association faite, il communique avec la souris sans utiliser le petit récepteur USB habituellement fourni avec elle.

Razer recommande également de vérifier les mises à jour de la souris et du tapis dans Synapse, son logiciel de réglage pour ordinateur. C’est aussi là qu’on peut voir les appareils associés et choisir, par exemple, de limiter la charge de la batterie à un certain niveau. La LED du tapis donne une indication plus immédiate : sa couleur change selon la charge restante, ce qui est très, très chouette.

Parmi les souris compatibles figurent les Basilisk V3 Pro 35K et Cobra Pro, qu’on a pu tester précédemment.

Une surface rigide à choisir pour elle-même

L’édition Hard possède une surface microtexturée rigide, conçue pour favoriser la vitesse de glisse. Razer vend aussi une version en tissu, orientée vers une sensation plus contrôlée. C’est un choix à faire avant l’achat : on passe sa journée à déplacer la souris dessus, et la recharge ne compensera pas une texture qui ne vous convient pas.

Le tapis reste sobre, avec un indicateur de batterie plutôt qu’un grand éclairage RGB. Son récepteur intégré est limité à 1 000 Hz ; les personnes équipées pour jouer à une fréquence supérieure doivent en tenir compte dans leur configuration.

À 139,99 € au tarif affiché par Razer, le HyperFlux V2 s’achète surtout pour oublier la recharge. C’est là que le concept tient ses promesses : plus de câble à chercher ni de station sur laquelle penser à poser sa souris. Notre avis : un accessoire cohérent pour une souris Razer compatible utilisée tous les jours, à condition de choisir la version Hard pour sa surface rapide autant que pour sa charge continue.