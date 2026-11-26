Une de mes manettes PS5 commence à faire des siennes. Il m’en fallait donc une autre. J’aurais pu reprendre la DualSense blanche, mais je suis tombé sur l’Icon Blue. Sur la boutique de Sony, dix euros séparaient les deux au moment de commander. Voilà comment une décision aussi banale que remplacer une manette finit par me faire zoomer sur des photos de pavé tactile.

D’où vient le bleu de l’Icon Blue ?

PlayStation est parti de la lueur bleue qu’on voit quand la console démarre et que la DualSense s’allume. Le résultat est franchement bleu. Les poignées tirent vers le bleu marine, tandis que la partie centrale, les sticks et le pavé tactile prennent une teinte plus électrique. Même les boutons restent dans les mêmes tons. J’aime bien que Sony ait joué sur plusieurs nuances plutôt que de simplement changer la couleur des deux poignées.

En regardant de plus près, on distingue sur le pavé tactile une répétition de triangles, de ronds, de croix et de carrés. Les motifs brillent quand la lumière les accroche et se font plus discrets de face. Mon détail préféré sur les photos se trouve au dos. Sony y a ajouté « プレイステーション », autrement dit « PlayStation » écrit en katakana. C’est le genre de petit truc qu’on découvre en retournant la manette et qui donne un peu de personnalité à cette édition.

Dix euros de plus pour le look

On retrouve les fonctions habituelles de la DualSense, dont les gâchettes adaptatives et le retour haptique sur les jeux compatibles. Notre test de Resident Evil 4 sur PS5 donne un bon exemple de ce que ça apporte en jeu. Les vibrations y rendent notamment les déplacements de Leon plus sensibles à la manette.

Au moment d’écrire ces lignes, la boutique PlayStation affiche l’Icon Blue à 64,99 € au lieu de 84,99 €, et la blanche à 54,99 €. Pour quelqu’un qui cherche juste une deuxième manette à sortir quand il y a du monde à la maison, la blanche fait très bien l’affaire. Dans mon cas, j’achète une manette de remplacement et je compte bien m’en servir aussi souvent que de la précédente. À dix euros d’écart, autant prendre celle qui m’a donné envie de regarder jusqu’aux photos du dos. Reste à savoir laquelle des deux je tendrai au joueur deux.