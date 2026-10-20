Trois ou quatre ans sans monter sur un snowboard, ça laisse le temps d’idéaliser ses dernières descentes. Dans ma tête, les virages s’enchaînaient plutôt bien. Mes premières retrouvailles avec les pistes apporteront peut-être quelques nuances. Pour préparer cette reprise, Columbia nous a envoyé l’ensemble Platinum Peak II 3L : veste rouge Super Sonic et pantalon noir. Nous sommes encore en octobre, donc pas de verdict sur neige, mais déjà une belle envie de ressortir la planche.

Et un vrai coup de cœur visuel. J’aime beaucoup, beaucoup cette association : le pantalon noir équilibre une veste nettement plus flashy que ce que je porte habituellement. Au moins, les copains devraient pouvoir me repérer quand je dépasserai d’un tas de poudreuse.

De quoi préparer les retrouvailles avec la neige

Au-delà de la couleur, cet ensemble mise sur une construction 3L, pour trois couches de tissu assemblées : une face extérieure, une membrane protectrice et une face intérieure. Il s’agit d’une enveloppe technique, dont la chaleur dépendra des vêtements portés dessous. Concrètement, on pourra adapter sa couche intermédiaire entre une matinée glaciale et une journée de printemps.

La veste et le pantalon utilisent Omni-Tech, une technologie imperméable et respirante qui cherche à bloquer l’eau extérieure tout en laissant s’évacuer la vapeur de transpiration. Les coutures sont entièrement étanchées : leurs petits trous de fabrication sont protégés pour éviter qu’ils deviennent des points d’entrée pour l’humidité.

Sur le papier, voilà qui m’intéresse particulièrement. En snowboard, même sans chute spectaculaire, on peut passer du temps assis dans la neige pour chausser ses fixations. Avec quelques années de pause, je prévois aussi des contacts moins volontaires. La capacité du pantalon à supporter ces moments humides fera donc partie des premières choses à observer.

Autre distinction utile : un tissu imperméable n’empêche pas la neige d’entrer par la taille. La jupe pare-neige, cette barrière intérieure qui se ferme autour du corps, sert justement à limiter les remontées sous la veste. Les guêtres du pantalon remplissent une fonction comparable autour des chaussures.

Se baisser, se relever… puis recommencer

La reprise se jouera aussi dans les mouvements les plus ordinaires : fléchir les jambes, attraper une fixation, se remettre debout. Le pantalon associe tissu extensible et genoux préformés, c’est-à-dire une coupe déjà dessinée pour accompagner la flexion. La veste possède également des coudes préformés. Des choix cohérents, dont il restera à apprécier l’aisance sur la planche.

Les aérations sous les bras pourraient aussi trouver leur utilité assez vite : se relever dix fois réchauffe probablement davantage que prévu. Ces ouvertures permettent de faire circuler l’air sans retirer la veste, avant de les refermer pour la remontée.

Avec sa capuche compatible avec un casque et sa poche pour forfait, le Platinum Peak II 3L donne envie de préparer le départ. Le plaisir de porter cet ensemble rouge et noir est déjà là ; son comportement sur neige reste à découvrir. La tenue est prête. Pour les jambes, on verra sur place.