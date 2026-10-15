Il y a quelques mois, je découvrais avec plaisir la nouvelle ICE forever d’Ice-Watch, une montre toute simple, colorée et particulièrement agréable à porter. Depuis, elle ne quitte pratiquement plus mon poignet. Avec son look décontracté et son design passe-partout, elle est devenue l’une de mes montres préférées au quotidien. Autant dire que lorsque la marque belge a annoncé une déclinaison connectée de ce modèle, ma curiosité était piquée.

Baptisée ICE smart forever, cette nouvelle venue reprend les grandes lignes de sa cousine traditionnelle, avec un écran numérique et quelques fonctionnalités supplémentaires. Le tout pour 99 euros, un tarif qui la place dans une catégorie bien différente des Apple Watch et autres montres connectées haut de gamme.

Une montre connectée qui va à l’essentiel

Sur le papier, la ICE smart forever dispose d’un équipement plutôt complet pour son prix. Son boîtier rond de 42 mm accueille un écran AMOLED de 1,32 pouce affichant une définition de 466 x 466 pixels. De quoi profiter de cadrans personnalisables, dont certains reproduisent l’apparence d’une montre à aiguilles traditionnelle.

La montre propose les fonctionnalités habituelles de ce type d’accessoire : suivi des pas, de la fréquence cardiaque, du sommeil et de nombreuses activités sportives. Elle permet également de consulter ses notifications, de contrôler sa musique ou encore de passer des appels en Bluetooth lorsqu’elle est connectée à un smartphone compatible. L’ensemble fonctionne avec iOS comme Android, via l’application ICE smart.

L’autonomie annoncée atteint quatre jours, tandis que la certification IP68 apporte une protection contre l’eau et la poussière. En revanche, l’absence de GPS intégré constitue une limite pour les sportifs souhaitant enregistrer précisément leurs parcours sans téléphone.

À 99 euros, la proposition mérite d’être remise en perspective. Une Apple Watch SE 3 démarre à 269 euros, mais offre un environnement logiciel nettement plus évolué. À l’inverse, une Redmi Watch 5 Lite, vendue autour de 50 euros, propose déjà un écran AMOLED, un GPS intégré et une autonomie annoncée bien supérieure. La ICE smart forever n’est donc pas nécessairement la plus intéressante sur le seul terrain technique. Son principal argument est ailleurs : son style.

Un look familier qui fait toute la différence

C’est précisément sur ce point que la ICE smart forever m’a séduit. J’ai reçu la version noire, un choix assez évident pour une montre destinée à accompagner toutes mes tenues. Le boîtier rond, le bracelet en silicone et le cadran d’inspiration analogique rappellent immédiatement la ICE forever classique, avec ce petit supplément de modernité apporté par l’écran.

La montre se révèle particulièrement agréable au poignet. Avec ses 45 grammes, elle reste légère, et son profil relativement fin évite cette impression d’avoir un petit ordinateur accroché au bras. Le bracelet souple participe également au confort général. Pour quelqu’un qui privilégie les tenues casual, c’est exactement le genre d’accessoire qui trouve naturellement sa place.

Si le noir présente l’avantage de s’accorder avec presque tout, les autres coloris ne manquent pas d’intérêt. Ice-Watch propose également du blanc, du jaune, du vert, du rose fuchsia et un très joli bleu ciel. J’ai d’ailleurs un faible pour ces deux dernières déclinaisons plus discrètes, le blanc et le bleu, qui me semblent particulièrement adaptées aux tenues estivales. C’est aussi ce qui fait le charme de la marque : oser la couleur sans forcément sacrifier l’élégance.

La ICE smart forever arrive par ailleurs dans le traditionnel boîtier BeCubic transparent, un petit clin d’œil à l’histoire d’Ice-Watch qui devrait parler aux habitués de la marque.

Au final, cette ICE smart forever me plaît avant tout pour ce qu’elle est visuellement : une jolie montre de tous les jours, confortable, légère et suffisamment discrète pour se faire oublier. Ses fonctions connectées constituent un complément appréciable, même si elles ne prétendent pas rivaliser avec celles des modèles les plus sophistiqués.

À 99 euros, elle ne remporte pas la bataille des fiches techniques face à certains concurrents moins chers. Mais pour ceux qui aiment le design de la ICE forever et souhaitent profiter des fonctionnalités essentielles d’une smartwatch sans renoncer à ce look, la proposition est séduisante. Une montre que l’on choisira d’abord avec les yeux, et ce n’est pas nécessairement un défaut.

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