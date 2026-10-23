Il y a les grandes questions avant un départ à la montagne : la destination, l’enneigement, les jambes qui suivront ou pas. Et puis les détails qui peuvent vite prendre beaucoup de place : la neige dans le dos, les mains humides, la veste qui gêne quand on se baisse. Avec son ensemble Citadell Mountain, Columbia propose une veste et une salopette techniques auxquelles nous associons les gants PowBound. Après notre découverte de l’ensemble Columbia Platinum Peak II 3L pour préparer mon retour au snowboard, place à une autre approche : une veste associée à une salopette montante, avec une attention particulière aux endroits où la neige aime s’inviter.

Une protection qui se joue aussi dans les détails

La veste et la salopette embarquent OutDry Extreme, une technologie qui place la membrane imperméable et respirante à l’extérieur du vêtement. Imaginez une barrière directement exposée aux intempéries, chargée de bloquer l’eau tout en permettant à la vapeur de transpiration de s’évacuer. Les coutures sont également étanchées à l’extérieur pour protéger ces points de passage potentiels de l’humidité.

L’intérêt se visualise facilement : une chute de neige un peu humide, un télésiège mouillé, une pause assise pour ajuster ses fixations. Autant de situations dans lesquelles on attend de sa tenue qu’elle fasse son travail sans avoir à y penser. Il restera à vérifier cette promesse sur une vraie journée.

Le format salopette apporte une autre réponse : la protection remonte au-dessus de la taille, là où un pantalon laisse davantage dépendre la couverture du mouvement de la veste. Quand on se penche ou qu’on se relève, cette hauteur supplémentaire devrait aider à garder le bas du dos couvert. Les bretelles et la taille réglables permettent d’adapter le maintien ; l’aisance avec les couches dessous sera à apprécier à l’usage.

Et les mains dans tout ça ?

Les gants PowBound complètent logiquement l’ensemble. Leur membrane Omni-Tech associe imperméabilité et respirabilité : l’objectif est de limiter l’humidité extérieure sans enfermer toute celle produite par les mains. Un point particulièrement intéressant quand on s’appuie dans la neige pour se relever.

La paume en cuir de chèvre vise l’accroche et la résistance, deux qualités qu’on attend pour manipuler une planche ou ses fixations. La doublure polaire et l’isolation synthétique apportent de la chaleur, dont nous découvrirons les limites selon les températures.

Quelques détails parlent aussi au quotidien : les dragonnes amovibles pour retirer les gants sans risquer de les perdre, les poignets conçus pour passer sous les manches, ou le pouce et l’index compatibles avec les écrans tactiles. La précision sur téléphone restera à vérifier !

Cet ensemble Citadell Mountain donne surtout envie de préparer soigneusement l’hiver. La conception apporte des réponses concrètes ; la neige nous dira comment elles se traduisent sur le terrain.