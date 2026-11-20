Vous connaissez le bruit que fait votre couloir la nuit. Maintenant, imaginez qu’un ami s’y soit planqué et fredonne la même comptine en boucle. Il va falloir aller le chercher avec, pour tout éclairage, la lueur de l’écran de votre téléphone. C’est à peu près là que commence Hantise, un jeu coopératif de Marc-Antoine Doyon et Damien Falkouska, illustré par Cowboy Tattoo et édité par GRRRE Games. La boîte annonce de 6 à 12 joueurs, dès 14 ans, pour une partie d’environ une demi-heure.

Un exorcisme qui vous fait quitter la table

Une personne tient le rôle de maître de cérémonie. Elle raconte ce qui hante les lieux, distribue les rôles et donne le départ des expéditions. Les autres jouent les médiums. À chaque tour, certains deviennent possédés et partent s’isoler pour répéter le gage indiqué sur leur carte. Les sauveurs se dispersent ensuite pour les retrouver, comprendre ce qu’ils font et tenter de les libérer. Ils ont aussi leurs propres missions à mener pendant l’expédition.

Toute la tension vient de ces rencontres. Vous entrez dans une pièce, vous distinguez à peine la personne en face et vous devez trouver comment lui venir en aide. Une mauvaise action peut vous bloquer avec elle. Vous éteignez alors votre écran et vous répétez le même gage jusqu’à ce que quelqu’un vous libère tous les deux. De retour à la table, les réussites font avancer les jetons Chandelle sur le plateau. Le groupe a sept tours pour mener le rituel à son terme.

Une bonne idée pour un groupe qui aime se mettre en scène

Ce qui me plaît dans le principe, c’est qu’une même scène peut faire flipper ou partir en fou rire. Une comptine entendue derrière une porte, ça pose une ambiance. Découvrir lequel de vos amis la chante avec le plus grand sérieux, c’est une autre histoire. Le maître de cérémonie peut donner le ton, mais les possédés font une bonne partie du boulot. Quelqu’un qui s’amuse à jouer son gage jusqu’au bout fait bien plus pour l’ambiance qu’une playlist de film d’horreur.

Le point à regarder avant de sortir la boîte, c’est le lieu. Il faut assez de coins pour que les possédés puissent s’isoler et que les sauveurs aient vraiment à les chercher. Dans un petit salon où tout le monde s’entend, une bonne partie du suspense risque de retomber. Le jeu prévoit aussi des cartes adaptées à l’extérieur, ce qui ouvre des possibilités si vous avez un jardin avec plusieurs zones.

Je garderais Hantise pour un week-end entre amis où la maison et le groupe s’y prêtent. Et pour une chasse aux fantômes à faire avec les enfants, on avait aussi parlé de Spooky Tower.