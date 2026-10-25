Le Monopoly continue d’explorer tous les univers possibles, et cette fois, il s’invite dans les paddocks. Une rencontre qui me parle plutôt bien : après nous être régalés devant F1 avec Brad Pitt, dont je vous parlais récemment ici, retrouver des monoplaces sur la table du salon avait quelque chose de séduisant. Et cette édition a eu la bonne idée de pousser l’adaptation jusque dans les mécaniques de jeu.

Une écurie à défendre, deux titres à viser

Premier plaisir : les onze écuries ont chacune leur pion Voiture en zinc, accompagné d’un petit casque. Pouvoir choisir son équipe, ça compte dans une édition comme celle-ci ! Chacune possède également une capacité spéciale, histoire de lui donner sa propre personnalité. Par ici, c’est Team Alpine. Pierre Gasly, je t’aime.

Les rues laissent place aux 24 courses du calendrier 2026, dont on cherche à prendre la tête pour marquer des points. Lorsqu’un adversaire arrive sur l’une de nos courses, un duel aux dés peut lui permettre de nous la reprendre. Les positions bougent, on se dispute les circuits et compléter une couleur permet de sécuriser ses acquis. J’aime bien cette façon d’apporter un peu de bagarre à un fonctionnement qu’on connaît par cœur.

Autre changement visible : aucun billet dans la boîte. On manipule des jetons de points, sans application, contrairement au Monopoly Appli Bancaire qui nous avait bien plu. Ces points servent aux transactions, mais aussi au classement des constructeurs, auquel les courses détenues contribuent en fin de partie.

Le Grand Prix donne du relief à la partie

Ma nouveauté préférée reste le Monopoly Grand Prix, installé au milieu du plateau. Chaque passage par la case Départ permet de faire avancer son casque sur cette deuxième piste. Le premier à franchir l’arrivée remporte le championnat des pilotes et termine la partie ; le championnat des constructeurs revient ensuite au joueur qui totalise le plus de points. Deux titres, qui peuvent donc revenir à deux personnes différentes.

J’aime beaucoup ce double objectif : on garde un œil sur ses circuits et l’autre sur la course centrale. Cela donne une tension supplémentaire à la progression, avec cette envie d’aller chercher le doublé.

Les cartes Voiture permettent aussi de récupérer des pièces pour améliorer sa monoplace. Les pneus, notamment, apportent des avantages selon les portions du Grand Prix. Ajoutez des cartes Pilote, des pénalités et un arrêt aux stands à utiliser au bon moment : l’univers de la F1 trouve une place assez naturelle dans le jeu.

C’est ce qui me plaît ici. Il y a de quoi retrouver le plaisir de défendre son écurie tout en découvrant une autre manière de jouer au Monopoly. Le hasard reste évidemment très présent, et quelques nouveautés demandent un temps d’adaptation. Mais elles donnent du caractère à l’ensemble sans transformer le salon en bureau d’ingénieurs.

Pour les amateurs de F1, cette édition a franchement de beaux arguments. Les petites monoplaces attirent l’œil ; la bataille pour les deux championnats donne surtout envie de prendre le départ.

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