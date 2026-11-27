Imaginez que vous êtes bloqué dans un sous-marin qui coule et que le seul autre survivant veut votre mort … Voilà ce que nous propose Bliss Comics aujourd’hui !

Ce que j’en pense

C’est l’histoire d’un Russe et d’un Américain coincés dans un sous-marin qui coule en pleine guerre froide … Voilà ce qui pourrait être une blague au départ mais pas du tout !

Survie en Eaux Profondes nous offre un huis clos à forte tension. Déjà, imaginer être coincé dans un sous- marin qui coule c’est dérangeant … Mais en plus il n’y a que deux survivants qui veulent, chacun, la mort de l’autre. Un marin Russe contre un espion Américain.

Un scénario classique mais qui est très efficace !

Soyons clair : Si vous êtes claustrophobe, vous risquez d’avoir des petits moments d’anxiété en lisant ce comics… mais ça prouve que tout marche parfaitement !

Tout au long des pages, le lecteur va participer à ce compte à rebours mortel au fur et à mesure que l’eau monte et que l’air devient rare.

La tension monte crescendo et va de pair avec des graphismes très justes.

Les dessins parviennent à rendre avec justesse l’oppression de l’environnement sous-marin, la claustrophobie des couloirs étroits, et la violence des affrontements entre les deux protagonistes.

Je ne veux pas en dévoiler davantage mais le final est très rythmé et j’ai lu ce comics d’une traite, voulant savoir ce qui allait se passer ensuite !

Pour ma part, Survie en Eaux Profondes est terriblement efficace. Le pari du huis clos d’action est réussi et on sent bien la pression qui devient de plus en plus forte.

Je me suis même surpris à sentir l’humidité du lieu.

Si vous aimez les thrillers de survie et les huis clos foncez !

Noël approchant à grands pas, ce one shot de Bliss Comics pourrait être un super cadeau.

A bientôt pour de nouveaux tests

Jibé

Fiche récap