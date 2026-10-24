Une enquête à la recherche de son passé

Dans Kill The Shadow, on incarne Lucas, un ancien/actuel (on ne sait pas trop…) policier à la dérive depuis un incident survenu quelques années plus tôt… Alcoolique et désabusé, il traîne son passé comme un manteau trop lourd. Le voilà pourtant replongé dans des affaires troubles, accompagné d’une mystérieuse ombre capable de faire revivre en tant que spectateur le passé et de reconstituer les traces laissées par les morts… D’où vient cette ombre ? Que veut-elle exactement à Lucas ? Il faudra finir le jeu pour en avoir le cœur net.

Une ambiance de polar sombre

Développé par Shadowlight et édité par Phoenix Game, le titre mélange exploration, enquête, dialogues, choix narratifs et déduction. On arpente les différents quartiers de Dark Tide City où s’installe peu à peu une atmosphère sombre et légèrement oppressante, comme un polar dans lequel chaque ruelle semble cacher un secret ou, au minimum, un lampadaire qui aurait besoin d’un sérieux entretien… La trame narrative s’appuie sur les enquêtes et les blessures de Lucas, que s’est-il passé ? Comment en est-il arrivé là ? Pourquoi cette coupe de cheveux ??? tout en laissant planer le mystère autour de cette présence énigmatique.

Un pixel art qui soigne ses ombres

Visuellement, Kill The Shadow mise sur un mélange entre décors en 3D et personnages en pixel art particulièrement réussi. Les jeux de couleurs, les contrastes et la façon dont les décors suggèrent la profondeur rappellent le travail « REPLACED » . La direction artistique ne se contente pas d’être jolie : elle renforce l’atmosphère et donne à chaque scène une identité marquée.

Des enquêtes enfin bien pensées

Le système d’enquête repose sur une mécanique classique, mais efficace : récolter des indices, les relier sur un tableau et en tirer des déductions, ensuite corroborées par les faits. Un faisceau d’indices nous poussera certaines fois à nous poser des questions : certaines apparaissent directement sous les éléments du tableau. À nous de trouver la bonne réponse pour faire avancer nos déductions et remonter, petit à petit, jusqu’à la solution. Oui, c’est le fameux tableau où l’on relie des éléments avec des fils, la décoration intérieure préférée des détectives de fiction. Mais ici, il sert vraiment la réflexion et donne du poids aux découvertes.

Le jeu fait la part belle aux conversations et aux interactions diverses et variées… C’est par ce biais que vous récolterez vos indices et que vous « débloquerez » le fameux « Back to the Past » qui vous servira à faire « revivre » le passé, mettre en évidence des faits et enfin rétablir la vérité.

Des contrôles bien adaptés

Les commandes sont bien pensées : les déplacements et les interactions avec les personnages et les objets se font au clavier, tandis que la souris sert à gérer la partie tableau d’indices et preuves. Cette répartition paraît naturelle et permet de passer de l’exploration à l’analyse sans transformer chaque enquête en combat contre l’interface.

Sur le papier donc, Kill The Shadow a de quoi séduire les amateurs d’enquêtes narratives : des affaires bizarres, une ville au passé trouble, un partenaire surnaturel et plusieurs fins possibles. Mais avant de sortir le carnet, la loupe et votre plus belle musique de détective tourmenté, il y a un détail à garder en tête : le français n’est (toujours) pas proposé. Les langues disponibles comprennent notamment l’anglais, le chinois, le japonais, le coréen et l’italien. Pour ces types de jeux qui misent beaucoup sur les dialogues et l’histoire… mieux vaut donc être à l’aise avec l’une des langues prises en charge.

Les 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas jouer à Kill The Shadow

1. Vous risquez de vouloir résoudre les crimes au lieu de faire autre chose.

Le jeu vous invite à explorer, récolter des indices et construire votre propre piste d’investigation. Mauvaise nouvelle : votre liste de tâches quotidiennes ne figurera probablement pas parmi les preuves à examiner.

2. Son mélange visuel pourrait vous faire oublier de regarder les indices.

Les décors 3D côtoient des personnages en pixel art dans une ville aux quartiers bien distincts. C’est une proposition visuelle singulière, attention tout de même à ne pas admirer l’ambiance au point de manquer l’indice posé juste devant vous.

3. Vous préférez les héros qui ont tout sous contrôle.

Lucas, lui, a déjà du mal à gérer son passé et probablement son prochain verre.

4. Vous détestez réfléchir aux indices.

Le tableau d’enquête vous demandera de faire autre chose que de cliquer frénétiquement sur tout ce qui brille.

5. Les choix pourraient vous faire culpabiliser.

Tuer, juger… ou peut-être embrasser le grand méchant : le jeu annonce des décisions qui peuvent affecter le sort de nombreux personnages. Autrement dit, même vos choix douteux ont l’air d’avoir un service après-vente narratif.