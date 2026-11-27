Un clavier gaming marron, crème et blanc, ça change des habituels modèles noirs qui s’illuminent de toutes les couleurs dès qu’on les branche. Le The G-Lab Keyz Elite 400 Café fait plutôt penser à un clavier de bureau rétro, avec sa molette argentée en haut à droite et ses touches couleur café au lait. Le RGB est pourtant bien là. Ce qui m’intéresse le plus sur ce modèle à 99,99 €, c’est surtout qu’il réussit à garder son pavé numérique dans un format plus court qu’un clavier classique.

Un format 96 % qui garde les chiffres sous la main

Le principe du 96 %, c’est de rapprocher les différents blocs. Les lettres, les flèches et le pavé numérique se suivent presque sans espace. Ça laisse un peu plus de champ à la souris tout en gardant la rangée F1 à F12 et les chiffres à droite. Si tu passes régulièrement d’un tableau Excel à un jeu, c’est le genre de compromis qui a du sens. Et la molette de volume évite d’aller chercher le curseur de Windows chaque fois qu’une vidéo démarre un peu fort.

Il y a quand même un temps d’adaptation. La flèche droite arrive tout près du zéro du pavé et certaines touches de navigation sont déplacées. Si ta main trouve Suppr sans que tu aies besoin de regarder, elle risque de chercher un peu au début. Le châssis dépasse le kilo et les touches sont assez hautes. À garder en tête si tu écris des heures d’affilée, puisque le repose-poignets est à prévoir à part. Pour un bureau surtout consacré à l’écriture, on avait aussi parlé du Cherry KW 300W MX, plus sobre et sans pavé numérique.

Une frappe feutrée et trois façons de se connecter

Les interrupteurs linéaires prélubrifiés descendent sans cran sous le doigt. Le montage en cinq couches amortit une partie des vibrations et les grandes touches, comme Espace ou Entrée, ressortent pour leur bonne tenue à la frappe. Le clavier reste audible si on tape fort. Les interrupteurs sont aussi remplaçables sans soudure, ce qui permet de changer celui d’une seule touche ou de modifier la sensation de frappe plus tard.

Côté connexion, le dongle 2,4 GHz a le plus de sens pour jouer sans câble, le Bluetooth pour passer sur un portable, et l’USB-C permet de continuer à travailler pendant la recharge. The G-Lab annonce jusqu’à 80 heures sans éclairage et 20 heures avec. Je choisirais le 400 Café pour un bureau où le pavé numérique sert aussi souvent que la souris.

Si tu veux surtout dégager de la place pour la souris, regarde le Keyz Elite 200 BW. Pour 20 € de moins, il garde la molette et les trois modes de connexion. C’est le choix que je ferais si je pouvais me passer du pavé numérique et de la rangée F1 à F12.