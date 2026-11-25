La Disparue de la Salpêtrière de Rose Breval

Lucien de Boisselot vit tranquillement dans son domaine en Champagne quand une mauvaise nouvelle lui est annoncée. Sa petite-fille, Claire, vivant à Paris a disparu et ne donne plus signe de vie ! Lucien n’est cependant pas un être humain tout à fait normal. Il est en effet devenu vampire depuis quasiment trois siècles ! Ni une ni deux, il débarque à Paris avec Henri, son assistant, pour retrouver Claire … et replonger dans un passé qu’il aurait préféré laisser derrière lui !

La Disparue de la Salpêtrière prend ainsi la forme d’un roman policier saupoudré de sauce fantastique et historique … Ambitieux !

Le roman se déroule dans différents quartiers de Paris en 1912 et l’enquête que mène Lucien va tranquillement démarrer : rencontre de voisinage, interrogatoire, … Le lecteur comprend vite que Lucien est un peu perdu dans le monde moderne et qu’il a fortement besoin de son ami Henri pour s’en sortir. Cela fait la force du personnage et permet au lecteur de s’y attacher malgré sa condition « monstrueuse ».

J’ai beaucoup aimé la vision des vampires proposée par le livre. S’ils gardent une partie des tropes classiques (force surhumaine, soif de sang, …) quelques adaptations majeures sont faites (notamment le fait de juste être affaibli la journée) ce qui permet à l’histoire d’avancer au rythme des êtres humains. Certains personnages humains (notamment l’inspecteur) seront ainsi des figures fortes de ce livre et opposeront à Lucien une résistance particulièrement intéressante à suivre !

L’enquête va finalement s’accélérer et Lucien sera tout autant perdu que le lecteur ! Inutile de dire que la révélation finale a été une totale surprise !

Le livre va également creuser le passé de Lucien et notamment ses premières semaines en tant que vampire dans les années 1630. Une véritable tragédie sur fond de peste … qui suivra Lucien jusqu’en 1912 et probablement encore plus loin !

La Disparue de la Salpêtrière est en effet le premier tome d’une série qui devrait permettre aux lecteurs de retrouver Lucien dans d’autres circonstances tout autant compliquées pour lui !

J’ai adoré parcourir La Disparue de la Salpêtrière ! Le livre est un vrai page-turner au rythme maîtrisé et j’ai hâte de lire la suite des aventures de Lucien et les autres romans de Rose Breval !

Fiche récap