Il y a environ un an, j’ai commencé le padel surtout pour jouer avec des amis. Depuis, on a pris goût aux matchs un peu plus sérieux, décroché une troisième place en P25 et, forcément, commencé à regarder ce qui pourrait nous aider à aller chercher un premier titre. J’ai récemment changé de raquette – je vous raconte mes débuts avec la Wilson Defy LS V1 dans son test dédié – et il était temps de m’occuper aussi de mes pieds.

J’ai choisi les adidas Courtquick Padel, dans le coloris bleu foncé. À 80 €, c’est la pièce principale de ma nouvelle commande. Une chaussure ne réussira pas mes volées à ma place, mais si elle peut m’aider à arriver correctement sur la balle, on aura déjà réglé une partie du problème.

Des premières parties franchement convaincantes

Je joue à gauche, avec pas mal de déplacements latéraux, de reprises d’appui et de courses vers la vitre. C’est précisément pour ça que je voulais quitter les chaussures de sport « qui feront bien l’affaire » pour une paire pensée pour le padel. La Courtquick possède une structure appelée Slingframe, conçue pour stabiliser le pied lors des changements de direction. Sur mes premières parties, le résultat me plaît : je me sens bien tenu dans la chaussure et plus serein dans mes appuis, sans avoir l’impression de porter quelque chose de lourd ou de rigide

Le confort est également une bonne surprise. Adidas combine un amorti Bounce et un rembourrage Cloudfoam ; je ne saurais pas vous dire lequel travaille à quel moment du point, mais l’ensemble est agréable à porter. Après une partie, je n’ai pas cette envie pressante d’enlever mes chaussures dès la sortie du court. L’accroche me convient aussi pour repartir sur le côté ou freiner avant la vitre. Pour le moment, c’est un très bon premier bilan.

La question que je laisse ouverte concerne la durée. La pointe est renforcée et la semelle extérieure utilise le caoutchouc Adiwear, mais il faudra plusieurs mois de matchs pour voir comment elles résistent aux frottements. Mon avis est donc positif sur le confort et les sensations de jeu, à confirmer sur le long terme pour l’usure.

Un short et des socquettes pour compléter la tenue

J’ai profité de la commande pour ajouter un short Climacool Club blanc à 35 €. C’est un modèle de tennis, mais sa coupe laisse bien bouger sur un court de padel. Le blanc est très sympa tant qu’on ne pense pas à l’état dans lequel il pourrait finir après quelques parties.

Enfin, j’ai pris un lot de six paires de socquettes adidas Originals à 23 €. Rien à leur faire dire de plus : ce sont des basiques pour refaire le stock, pas des chaussettes techniques de padel.

Au final, ce sont surtout les Courtquick que je retiens. Elles accompagnent bien cette période où mon jeu progresse, où je commence à être plus attentif à mes déplacements, et où j’aimerais que le prochain P25 se termine un peu plus haut sur le podium. Pour l’instant, mes chaussures font leur part du travail.