On ne vous présente plus les guides Michelin, expert en tourisme depuis plus de 100 ans, qui offre une trentaine de nouveaux titres pour cette saison printanière. Il est l’heure de se pencher sur l’organisation de nos prochaines vacances et week-ends imminents avec tous les week-ends prolongés, jours fériés et congés estivaux approchant à grand pas. Retrouvez une sélection d’ouvrages Week & GO, Monde, France et Plein Air qui vous accompagneront dans l’élaboration de vos prochaines virées en famille ou entre amis ces prochains mois ! Le choix est conséquent et se décline par région en France, par île ou pays dans le monde ou encore par type de véhicule avec lequel vous souhaitez parcourir les 7 continents ! Nous avons pu découvrir le guide vert Week & Go Gênes & Cinque Terre ainsi que le guide vert Norvège pour ainsi comparer les formats & le contenu selon les destinations !

Michelins Editions, une référence sur le marché de la cartographie et du guide touristique !

Je dirais que les guides Michelin sont des incontournables dans le paysage des ouvrages touristiques. En effet, ils sont numéro 1 pour la cartographie, numéro 2 pour les guides touristiques et vendent plus de 6 millions de livres par an. C’est un sacré palmarès à souligner et à considérer dans votre sélection de livres de tourisme. Plus de 1000 références sont disponibles dans plus de 90 pays du monde. Vous ne pourrez que trouver votre bonheur parmi la multitude de guides faisant partie de leur offre élargie !

Les Guides Verts Week & Go pour des week-ends organisés aux petits oignons

C’est le guide de l’excellence par définition. En effet, vous retrouverez le meilleur de votre destination parmi ce guide de petit format à emporter partout avec vous ! C’est un concentré d’informations sur les incontournables, les coups de cœurs, les bonnes adresses culturelles, de restaurants, de shopping, ou de sorties nocturnes. Petit plus non négligeable, c’est le plan détachable qui vous accompagnera tout au long de votre virée et les nombreux plans détaillés qui permettent un repérage dans l’espace optimisé.

Le guide est composé de différentes catégories selon ce que vous recherchez : les incontournables & les coups de cœur en premier, toutes les visites possibles ensuite ponctuées de cartes, d’illustrations et d’adresses culturelles notées par le système d’étoile. S’ensuivent les adresses Michelin de restauration, de shopping, de bars et de sorties ainsi que le carnet pratique comprenant astuces et conseils concernant les transports, les institutions, les dates à garder en tête, l’agenda culturel, les visites… tous les points dont on ne pense pas forcément au premier abord mais qui vous serviront sans aucun doute une fois sur place en cas de nécessité ! Enfin, retrouvez des informations supplémentaires sur la destination (culturelles, gastronomiques, musicales, architecturales) pour donner un avant-goût sur l’histoire et l’évolution de votre point de chute.

Ces petits guides sont très pratiques car ils sont compacts, légers et s’utilisent très facilement sur un coin de table, dans la voiture, le train ou l’avion pour vérifier ou chercher une information quelconque. Il est très clair et a un équilibre parfait dans le contenu entre descriptifs et photos, cartes et illustrations, le tout écrit et imagé dans des coloris doux et qui donnent envie de parcourir le guide dans son intégralité.

Les Guides Verts pour un week-end ou quelques semaines d’évasion !

Que vous souhaitiez partir sur un week-end ou pour plusieurs semaines, optez pour ce guide complet qui décryptera chaque ville, chaque région, chaque spot à ne pas rater sous tous les angles possibles. Un peu plus grand et encore plus complet que le guide Week & Go, il ne sera pas de trop dans votre valise et peut aisément vous accompagner lors de tous vos déplacements. Il n’y a pas de plan détachable cette fois-ci, mais de nombreuses cartes détaillées pour chaque recoin à visiter. Le contenu est vaste et précis grâce à la notation par étoile et des programmes élaborés pour toute durée de voyage ce qui rend le guide adaptable à tout besoin.

Le guide débute par de petits flashs d’infos personnalisés comprenant coups de cœur, itinéraires de différentes durées et bons plans. S’ensuivent des descriptions complètes et détaillées de différentes villes, régions administratives ou géographiques de pays ponctuées de cartes, plans, photos, adresses, carnets pratiques et anecdotes historiques. Et afin de mieux appréhender une île ou un pays, retrouvez une multitude d’informations culturelles, économiques, environnementales, historiques, architecturales ou gastronomiques à l’arrière du guide suivies de conseils organisationnels pour atteindre la crème de la crème de votre voyage.

Tout comme le guide Week & GO, c’est un bon équilibre entre descriptifs, photos et illustrations diverses pour un contenu complet et clair tout le long de la lecture. Ce type de guides est d’autant plus précis puisqu’il est adapté à tout type de voyage, selon la durée et les types d’activités souhaités.

Aiguisez votre curiosité, retrouvez l’ensemble de la collection sur le site des Editions Michelin et parcourez l’offre élargie de leur collection. L’heure est à la déconnection et au voyage !