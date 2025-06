En 2025, Skullcandy continue sur sa lancée avec des produits toujours innovants. Depuis notre dernier test du casque SLYR Pro Wireless, nous surveillons avec attention les annonces des nouveaux produits, et cette fois nous jetons notre dévolu sur les derniers intra-auriculaires qui ont la particularité d’avoir été développé conjointement avec la marque Bose. Un partenariat pareil, on s’attend clairement à du lourd !

Passons sans plus attendre à l’unboxing des écouteurs !

Unboxing

On commence à avoir l’habitude, les boites des produits Skullcandy se suivent et se ressemblent, avec toujours les petits signes distinctifs de la marque qui font qu’ont les reconnait assez vite dans le rayon, le fameux logo Crane en tête. Avec la petite mention bien placée indiquant « Sound by Bose » pour finaliser le tout.

A l’ouverture, la boite dévoile son contenu avec son guide utilisateur et son fascicule pour un démarrage rapide, un câble USB-A vers USB-C pour charger le boitier de recharge, ainsi que les habituels paires d’embouts silicone afin qu’ils siéent parfaitement aux différents tailles de conduits auditifs. Cependant, on remarque un second jeu de 2 paires d’embouts en silicone, avec une forme assez inhabituelle, ainsi qu’une boitier de recharge particulier tout en longueur contenant les écouteurs. On va découvrir cela dans la suite de notre article.

Voici le donc le fameux boitier, avec un anneau pour l’accrocher à une boucle de votre jean ou un porte clé. On remarquera déjà la taille assez impressionnante du bloc, comparé au format mini des Skullcandy Eco-buds testés précédemment ici.

Avec un effet de transparence, on aperçoit les écouteurs à l’intérieur du boitier, et le branchement sous le boitier pour le port USB Type-C pour recharger le boitier ainsi que les écouteurs.

En coulissant vers le bas le cadre transparent du boitier, on donne accès aux écouteurs. Le système coulissant fonctionne bien, sans forcer, et une fois refermé, on sent que le produit contient bien les écouteurs sans risque qu’ils s’échappent. On remarquera une fois ôté, l’emplacement moulé dans le boitier pour les écouteurs. Un petit coup est à prendre au début pour les ranger à l’aveugle, on a tendance à faire un 360 aux écouteurs avant de trouver la position adéquate malgré la présence des lettres L et R gravées dans le boitier.

Une fois sortis de leur boitier on découvre la forme particulière des écouteurs, qui même s’ils ressemblent globalement à la plupart des écouteurs, présentent la membrane en silicone supplémentaire, en plus des embouts classiques.

Ci dessous, un écouteur et ses éléments en silicone retirées. La forme intérieure en silicone à une forme bien particulière qu’il faudra potentiellement surveiller lorsqu’on les manipulent, car ils peuvent pivoter ou même s’enlever, et cela également en les plaçant dans la base.

Ils sont plus imposants que les Ecobuds, qui étaient cependant de taille assez contenue.

Une fois placés dans nos oreilles, ils épousent parfaitement notre conduit auditif. Mis en place, l’ANC s’active en même temps que la voix en anglais qui nous accueille en indiquant le niveau de batterie et l’état de connexion « connected », ou « ready to pair » pour faire la connexion avec l’équipement Bluetooth de votre choix. A noter d’ailleurs qu’au premier déballage des écouteurs, la voix était à un niveau particulièrement grave et élevé, mais qu’une mise à jour nous attendait dans l’application, pour corriger ce petit défaut prouvant la réactivité des équipes techniques de Skullcandy.

Notices, application, et compatibilité

Les deux notices fournies donnent les informations nécessaires pour démarrer, ainsi que les nombreux raccourcis pour activer les fonctionnalités du casque en utilisant la partie tactile des écouteurs. Activer le mode appairage, changer le volume, passer à la chanson suivante, répondre à un appel ou gérer les différents niveaux de l’ANC, la plupart des manipulations seront faisables directement avec une ou plusieurs pressions sur la surface des écouteurs pendant un laps de temps défini.

Pour ce qui est de l’application, nous avons testé la version Android. A noter que le QR code présent sur la notice permet de télécharger la bonne version, sachant qu’il existe deux applications différentes, Skullcandy et Skullcandy IQ, qui ne détectent pas les mêmes périphériques de la marque et n’offrent pas les mêmes fonctionnalités.

Comme indiqué sur la boite et la notice, les Method 360 ANC ne sont que compatibles avec Skullcandy IQ. Si on tente de les reconnaitre depuis l’application Skullcandy classique, on a le message suivant.

Côté Skullcandy IQ, la reconnaissance se fait sans problème (si on a bien pensé à activer le bluetooth sur le téléphone le cas échéant).

Grace à l’application, on accède à des fonctionnalités complémentaires certaines accessibles avec le tactile des écouteurs mais d’autres uniquement par ce biais.

Entre le réglage des différents modes de l’égaliseur, l’ANC et son niveau d’intensité, l’audio faible latence pour le gaming/la vidéo, la fonctionnalité liée à spotify, ou la personnalisation des raccourcis tactiles et le mode photo, on a le contrôle complet du produit. On peut juste regretter l’absence des modes d’écoutes personnalisés et le changement de la langue de la voix des écouteurs, uniquement modifiable depuis l’application Skullcandy et donc pas compatible avec ce produit.

Le Method 360 ANC est d’ailleurs compatible avec la fonctionnalité Fast Pair, et affiche des bulles de notifications avec le pourcentage de la batterie pour chaque écouteur, ce qui est une fonctionnalité plutôt sympathique, sans nécessité de passer par les paramètres du bluetooth pour les obtenir.

Enfin, nos quelques tests de connexions, côté PC, Iphone, ou consoles de jeux sont restés similaires à nos attentes, avec une reconnaissance adéquate côté PC & Iphone. Pour les consoles de jeux, on est sur des intra non certifiés par Sony ou Microsoft, donc la PS5 et Xbox Series resteront muettes à nos sollicitations de connexions bluetooth. La Switch 2 fraichement sortie reconnait elle sans problème les écouteurs et permet des les appairer pour profiter d’une partie de Mario Kart en mode portable dans d’excellentes conditions.

Conditions de test & mon avis sur les Skullcandy Method 360 ANC by Bose

Alors soyons clair, je n’ai rarement été déçu par les produits de la marque, et on retrouve tout les points positifs habituels que l’on peut rencontrer sur la gamme.

Avec l’autonomie déjà énorme avec son boitier de charge, 40h annoncés par la marque, qui sera probablement respecté même si je n’ai jamais eu l’occasion de les tester pendant 40h sans les recharger, les multiples sessions de plusieurs heures ne m’ont faire rarement atteindre les 50% d’autonomie restante. A savoir que selon le mode ANC activé ou non, on passe de 11h à 9h d’autonomie sur les intra en eux même, avant recharge dans le boitier, qui se fait relativement rapidement avec une charge de 2h en seulement 10 minutes annoncés par la marque.

Son ANC est probablement le plus efficace que j’ai pu tester sur des écouteurs intra-auriculaires, probablement dues à sa conception et sa membrane en silicone supplémentaire qui ajoute un confinement plus important et vous isole totalement du bruit. J’ai eu l’occasion de les tester sur un trajet de 3h vers Paris-Est et clairement, j’ai du retirer à plusieurs reprises les écouteurs, surpris par la performance de l’ANC, je n’entendais aucun son dans mes alentours. De la même manière dans ces derniers jours, la canicule étant bien présente, je travaille avec des ventilateurs à fond placés à 30-50 de mon visage, et à part la brise d’air frais apporté par la rotation de l’appareil, l’ANC m’a complétement coupé des nuisances sonores du ventilo. Enfin un petit battle de sons pour tester les graves du casques avec le fiston se sont terminés en comparant les graves sur les écouteurs Skullcandy et son enceinte JBL PartyBox Encore, au point où la JBL est devenu totalement inaudible malgré le niveau sonore relativement correcte de celle-ci. On se rend vite compte d’ailleurs du fonctionnement de l’ANC en enlevant une oreillette, la correction en temps réel cherchant à compenser les décibels ainsi libérées. Le mode ANC « Stay-Aware » est aussi particulièrement fonctionnel, mettant en avant les bruits forts, et la voix des personnes aux alentours, sans perte de qualité audio ou du niveau sonore, même si je recommande de rester vigilant dans un environnement urban.

On reprend une fois le test audio de Hi Hacker, https://www.youtube.com/watch?v=J0a2Prc_MQo pour tester les limites des écouteurs, et pas de surprise ici, tout les tests sont remplis haut la main, avec même pour la première fois, les fréquences maximum en grave et aigu audible, voire même avec les petits bruits parasites en fin d’écoute prouvant que l’alliance avec Bose permet de créer un produit proche de la perfection niveau sonore. J’ai, en passant, pu redécouvrir la pépite de Hans Zimmer & James Newton Howard, sur la BO de The Dark Knight, avec plus particulièrement la piste Why So Serious mettant clairement à l’épreuve votre système audio: https://www.youtube.com/watch?v=KjShkVqz2a4. Je vous invite d’ailleurs à vous déplacer à 3min27 sur cette piste, où vous pourrez entendre des basses à une fréquence très très faible, qui risque de faire crépiter la plupart des dispositifs audio lambda. Une fois encore les Method 360 ANC relevé le défi haut la main, avec des basses très audible, et sans aucune perturbation.

Les points que l’on pourrait éventuellement reprocher au produit selon nos critères de choix sont la taille du boitier de charge qui passera plus difficilement inaperçu dans une poche, la membrane des écouteurs qui peut bouger en les manipulant (mais pas une fois posé dans nos oreilles évidement), ainsi que la non accessibilité à une partie des fonctionnalités présentes sur d’autres produits de la marque comme l’écoute personnalisée et ou la langue des écouteurs comme on peut le faire sur les RAIL ANC par exemple.

En conclusion, les écouteurs produisent un son d’excellente qualité et particulièrement les basses qui sont les plus claires et fortes que je ne n’ai jamais entendu dans des écouteurs intra-auriculaire, on comprends et reconnait le travail effectué avec l’aide de Bose. On dépasse le niveau de certains casques à arceaux sans difficulté, et pourtant on porte seulement des intras, aidé par un ANC très performant pour une écoute optimale dans toutes les circonstances. Détrônant même les excellents RAIL ANC, testés il y a quelques temps sur notre site, les Method 360 ANC By Bose devrait être le choix à faire pour vos prochains achats d’écouteurs, sans compter avec un placement tarifaire de 119,99€ plutôt agressif vis à vis de la concurrence (coucou les Air Pods ?) voire même à concurrencer les propres produits proposés par Bose eux même. Je crois avoir rarement été aussi enthousiaste sur un produit, à part des fonctionnalités inédites, je ne vois pas trop quoi demander de plus pour des intra.