Ca y est, Ousmane Dembelé est Ballon d’Or, le sixième français à obtenir la récompense individuelle ultime en football. Si vous avez envie de rester dans l’ambiance des grands soirs et de continuer à vivre avec les meilleurs joueurs de ballon rond de la planète, on a dégoté un petit ouvrage qui devrait vous plaire : Les Étoiles du Football, un album rempli de clichés et d’informations sur plus de 100 joueurs qui font et feront l’histoire du football.

C’est Rodolphe Gaudin qui est à l’origine de cet ouvrage, nouvelle édition d’un bouquin déjà paru par le passé. Grand reporter à France Télévisions, il commente de très nombreuses disciplines et est un grand amoureux du sport. Il nous livre ici un ouvrage nous permettant d’en apprendre plus sur une centaine de joueurs qui font les beaux jours des amoureux du ballon rond, et dont la plupart continueront à le faire dans les prochaines années, l’ouvrage mettant en avant quelques uns des cracks de la nouvelle génération. Désiré Doué, Lamine Yamal, Erling Haaland ou Bradley Barcola sont là aux côtés des vieux briscards Ronaldo, Messi ou Salah.

Pour chacun d’entre eux, on retrace le parcours qui a vu naître la star planétaire. Entre informations et anecdotes, on parcourt avec plaisir les lignes pour se remémorer certains bons moments et en découvrir de nouveaux. On apprécie beaucoup le petit encart « Le Saviez-Vous ? » de chaque page, rempli de moments croquants qui apportent une saveur particulière. On retrouve également le CV de chacun, ainsi que son palmarès, le tout mis à jour à l’aube de cette saison 2025-26.

Un ouvrage plaisant pour les amateurs de ballon rond qui aimeraient en apprendre un peu plus sur ceux qui font la planète foot. Un livre qui se veut volontairement très généraliste, au risque d’en décevoir certains qui auraient aimé davantage de profondeur, et que l’on aurait donc tendance à offrir à un lecteur plutôt jeune désireux de se forger une culture foot.