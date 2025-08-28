On a tous ce pote qui change de manette comme d’autres changent de chaussures. Toujours en quête du pad ultime, il scrute les nouveautés et fait grimper la pile de boîtes au pied de la télé. Eh bien, ce pote-là risque fort de craquer pour la nouvelle Nacon Revolution X Unlimited, fraîchement disponible en précommande. Dévoilée à la Gamescom 2024, elle s’annonce comme l’arme fatale pour les joueurs Xbox et PC les plus exigeants. Et après quelques sessions, difficile de ne pas être impressionné.

Dès l’ouverture de la boîte, on comprend que Nacon veut en mettre plein la vue. La manette arrive nichée dans une mallette rigide qui contient une ribambelle d’accessoires : poids additionnels, têtes de sticks, croix directionnelles de rechange… bref, on a l’impression de préparer son pad comme un pilote règle sa voiture de course. J’ai passé un bon quart d’heure à tester différentes combinaisons, comme si je faisais un fitting de club de golf. Résultat : chacun peut trouver le “feel” parfait, que l’on aime une manette plus lourde et robuste ou plus légère et nerveuse.

Une fois entre les mains, la RXU en impose. Le grip texturé accroche juste ce qu’il faut, et malgré son gabarit un peu massif, elle reste confortable même après deux heures sur Halo Infinite. Les sticks et gâchettes profitent de la technologie Hall Effect, qui promet non seulement une précision chirurgicale mais aussi une longévité quasi infinie. Exit le cauchemar du drift qui gâche une partie de FIFA à la 89e minute : ici, la fiabilité est au rendez-vous.

Mais la vraie curiosité de cette Revolution X Unlimited, c’est son écran LCD intégré. Un gadget ? Pas vraiment. En plein match de Call of Duty, j’ai pu switcher de profil et régler mon mixage audio sans même passer par les menus de la console. C’est rapide, pratique, et ça donne presque l’impression d’avoir une petite tour de contrôle directement dans la main.

Nacon ne s’est pas contenté de soigner le look : les performances suivent. Mention spéciale au Shooter Pro Mode, qui supprime complètement la deadzone des sticks. La première fois que je l’ai activé, j’ai eu l’impression que mon viseur collait littéralement aux ennemis, comme si la manette anticipait chacun de mes mouvements. Pour les FPS, c’est un vrai game changer. Et sur PC, en filaire, la latence tombe à une milliseconde, de quoi rendre jaloux les joueurs e-sport.

Tout n’est pas parfait pour autant. Avec l’écran et toutes ses options, l’autonomie plafonne autour de dix heures. Lors d’une longue soirée sur Baldur’s Gate 3, j’ai dû passer en filaire au milieu d’un combat épique… pas l’idéal pour l’immersion. Et si la personnalisation via l’application dédiée est impressionnante, elle demande un peu de temps à apprivoiser : on peut facilement passer une demi-heure à fignoler ses réglages au lieu de lancer une partie. Mais pour les passionnés, c’est presque un plaisir de geek supplémentaire.

Alors, est-ce que la Nacon Revolution X Unlimited mérite sa place au sommet ? Si vous cherchez une manette qui allie confort, précision et personnalisation extrême, la réponse est oui. Elle ne conviendra pas forcément à tout le monde — son prix élevé et son autonomie limitée en refroidiront certains — mais pour les joueurs exigeants, c’est clairement une nouvelle référence. Après tout, trouver le pad parfait, c’est un peu comme trouver son arme légendaire dans un RPG : ça demande des compromis, mais une fois en main, impossible de revenir en arrière.