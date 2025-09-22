Vous me connaissez depuis le temps : je suis un grand passionné de ballon rond et, si j’ai migré vers le sud de la France, je n’oublis pas mes racines et reste un grand adorateur du Racing Club de Strasbourg. Cette année, le club m’a fait un magnifique cadeau : ils m’ont fait parvenir le maillot Third afin que je puisse vous le présenter. Je vous en parle tout de suite !

Le Racing Club de Strasbourg Alsace, ou RCSA pour les intimes, fait le buzz en ce moment. Si certains continuent de s’offusquer de la multipropriété, et que le club alsacien soit devenu le petit frère de Chelsea par l’intermédiaire de BlueCo, l’investisseur commun, je vois personnellement cela d’un oeil extrêmement positif. Depuis l’arrivée de ces nouveaux investisseurs, le Racing a pu être actif sur le marché des transferts et bâtir une équipe extrêmement compétitive. Résultat : on finit la saison dernière à la 7ème place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence, après une dernière ligne droite d’anthologie qui m’a fait espérer la Ligue Europa, voire le tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Le classement final de Ligue 1 2024-25

Peu importe, une seule information est importante : le Racing est de retour en Europe cette année, après avoir réussi à se défaire des Danois de Brondby au tour préliminaire. C’est d’ailleurs à cette occasion, à la fin du mois d’août, que le maillot Third, dédié aux coupes d’Europe, a été dévoilé. Et j’en suis tombé immédiatement amoureux !

Le maillot vient plonger dans la sève de ce qu’est le Racing et de ce qu’est l’Alsace, en allant chercher du côté de notre emblème mythique : la cigogne. L’élégant volatile est un symbole fort de la région, et il avait été choisi pour figurer sur le blason du club dans les années 1950 (quand le club a remporté sa première Coupe de France en 1951 notamment). Ce blason historique est de retour sur le coeur des joueurs, comme un moyen de montrer également qu’on n’oublie pas d’où l’on vient malgré les nouveautés dans le club. La cigogne est également reprise sur la partie centrale du maillot, puisque le motif central sur le torse est censé évoquer le plumage de l’oiseau. Côté couleurs, c’est le retour du rouge et du blanc, qui font écho au blason de l’Alsace, qui sont ici associées au noir, couleur des maillots Third depuis la saison 22-23.

On passera sur la partie technique du maillot, toujours aussi efficace du côté de chez Adidas, notamment avec la techno Aeroready qui aide à évacuer l’humidité, pour se concentrer réellement sur le design. Selon moi, on est sur une réussite tonitruante. J’avais déjà craqué complètement pour le maillot Domicile, qui reprend les motifs de la cathédrale de Strasbourg, mais surtout sur l’Extérieur au look bien vintage que j’ai commandé directement, et ce Third vient compléter un trio qui place le club, selon moi, sur la première marche en termes de style pour cette saison 2025-26.

J’en profite pour vous poser la question : selon vous, à quoi va ressembler la saison du club ? Pour ma part, je vais tenter un petit pari fou : je pense que le club peut aller chercher une épopée magnifique en Ligue Europa Conférence, et aller chercher une très belle place du côté de la Ligue 1. Mon pronostic (un peu trop ambitieux) ? Demi-finale de Coupe d’Europe et 4ème place en Ligue 1 !

Qu’est ce que vous pensez de ce maillot Third ? Vous avez craqué vous aussi ? Si vous le prenez, vous allez prendre quel nom de joueur en flocage ? Dites-moi tout dans les commentaires !

ACHETER LE MAILLOT SUR LA BOUTIQUE OFFICIELLE