Changement d’ambiance par rapport à nos derniers tests, puisque c’est un jeu de lettres qui va nous demander de nous triturer un peu les méninges auquel nous nous sommes essayés. A la Lettre, puisque c’est le nom du titre qui nous intéresse aujourd’hui, mérite-t-il sa place dans notre ludothèque ?

Article rédigé en partenariat avec AQuoiTuJoues.com, le site spécialiste des jeux de société.

Ce que j’aime avec les jeux de manière générale, qu’il s’agisse des jeux de société ou des jeux vidéo (ma grande passion, vous l’aurez compris) c’est leur capacité à nous emporter pour des expériences radicalement différents de l’un à l’autre. Avec A la Lettre, on se lance dans un jeu qui n’a rien à avoir avec ce à quoi on est habitués, et cette fraîcheur m’a fait du bien !

A la Lettre, c’est un jeu qui va aller piocher du côté des mots fléchés, mots mêlés, mots croisés et autres mots avec un adjectifs en « é » qui suit, et le transposer dans une version jeu de société amusante, pour pouvoir prendre son pied à plusieurs. Un titre que j’aurais aimé pouvoir faire découvrir à ma petite mamie, férue de la discipline et dont le tableau de chasse de « Force 4 » n’avait d’égal que le nombre de bigoudis dans ses cheveux. Mais c’est pas le sujet.

Dans ce jeu, Bruno Faidutti (l’auteur de supers jeux comme Citadelles, Mascadare ou plus récemment la version jeux de société de Reigns, un jeu mobile que j’adore) nous propose de jouer avec une grille de 5 cases sur 5. A chaque tour, deux lettres ont piochées, et il faut choisir d’en intégrer une à l’emplacement de son choix sur la grille. L’idée, vous l’aurez compris, est de former un maximum de mots de cinq lettres, horizontalement, verticalement, et sur les deux diagonales. Chaque lettre placée dans un mot rapporte 1 point, tandis que les lettres maudites comme le Z apportent un point bonus. Ces mêmes lettres, si elles sont utilisées à la croisée de plusieurs mots, apportent par ailleurs un nouveau bonus de 2 points supplémentaires.

Quelques bonus viennent ajouter un peu de piquant et de complexité à cette formule qui n’a pas fini de vous faire vous gratter la tête et marmonner dans votre barbe à la recherche d’un mot perdu (« ça existe SLIPT non ? »). Ainsi, il est possible une fois par partie d’utiliser le bonus « + » permettant d’ajouter une lettre dans la marge, en début ou fin de mot, pour faire un mot à 6 lettres. D’autres bonus permettent également de gommer une lettre déjà écrite, d’intervertir deux lettres, de griser une case façon mots croisés pour pouvoir caler des mots plus petits (mais au moins 3 lettres, sinon ça ne compte pas !) ou encore de sélectionner les 2 lettres d’un même tour pour les intégrer toutes deux dans la grille. Enfin, chaque joueur a la possibilité de passer son tour 4 fois par manche pour ne pas intégrer le duo de lettres piochées (oui, tu l’as vu le duo Z/K bien horrible).

Une fois que les grilles de tous les joueurs sont complétés, on fait le total de points, et on élit le grand gagnant qu’on porte alors aux nues. On peut également, si on le souhaite, intégrer une règle additionnelle via les cartes « Thèmes » incluses (ou d’autres thèmes que vous imaginez ensemble), avec un bonus de 2 points par mot trouvé qui entrerait dans le champs lexical des Animaux, par exemple.